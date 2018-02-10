Ришарлисон: «Мы частенько собираемся в доме Давида Луиса и делаем там барбекю»

Нападающий «Уотфорда» Ришарлисон рассказал о том, как проходит его адаптация в Англии. Минувшим летом 20-летний футболист перешел в АПЛ из бразильского чемпионата.



«Моей семьи здесь нет. Поэтому мы частенько собираемся в доме Давида Луиса (защитник „Челси“) и делаем там барбекю. Потом мы идем играть на Playstation. Я выбираю „Уотфорд“ и всегда побеждаю их. Иногда мы ходим в лондонские рестораны или смотрим город.



Виллиан и Давид Луис помогают мне с адаптацией тут. Также они выступают как наставники, регулярно мне дают советы, как лучше сыграть в той или иной позиции».