Гол Кейна позволил «Тоттенхэму» одолеть «Арсенал»

В центральном поединке 27-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм», несмотря на напряженный график, обыграл «Арсенал».
Лондон, стадион «Уэмбли»
«Тоттенхэм» – «Арсенал» – 1:0 (0:0)
Гол: Кейн 49
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли (Ваньяма 85), Сон (Ламела 70), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Эль-Ненни (Айвоби 65), Джака (Уэлбек 86), Уилшир, Озил, Мхитарян (Ляказетт 65), Обамеянг.
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Мустафи 73, Ламела 79, Дайер 90+5.
Судья: Энтони Тейлор.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.