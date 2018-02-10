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Гол Кейна позволил «Тоттенхэму» одолеть «Арсенал»

вчера, 17:21
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В центральном поединке 27-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм», несмотря на напряженный график, обыграл «Арсенал».

Лондон, стадион «Уэмбли»

«Тоттенхэм» – «Арсенал» – 1:0 (0:0)
Гол: Кейн 49

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли (Ваньяма 85), Сон (Ламела 70), Кейн. 
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Эль-Ненни (Айвоби 65), Джака (Уэлбек 86), Уилшир, Озил, Мхитарян (Ляказетт 65), Обамеянг.
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Мустафи 73, Ламела 79, Дайер 90+5.

Судья: Энтони Тейлор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 01:02
Это дно скоро будет биться за 17 местл
mphuZ
mphuZ ответил lobsterdam
вчера в 23:15
lobsterdam:
на дерби совсем не похоже, Арсенал выглядел вяло и тускло, хотя ему и не свезло: Ляказет мог бы и сравнять пару раз в конце. Как будто что-то треснуло в механизме...
Давно уже трещит механизм))
ст_прапорщик
ст_прапорщик
вчера в 22:33
тов. И.Онаниров - новый воинствующий антисемит в стане вулвичей
Ron09
Ron09
вчера в 21:40
Разница в классе очевидно, Тотенхэм участник Лч а Арсенал ЛЕ
loko7
loko7
вчера в 21:19
Арсеналу нужно бросать все силы на Лигу Европы.
multazar
multazar
вчера в 20:49
тоттенхэм на классе.
alexov222
alexov222 ответил cannongun
вчера в 20:38
cannongun:
и пусть подгорает ясно , чтобы не погасло , Алекс.)
привет Мах) смотрел в пабе на Тоттенхэме,давно там не был. с телефона на этом сайте не дыхнуть ни перднуть,надо 10 раз нажать,чтоб сообщение ушло,а футбол идет в это время)) смотрю тут одному не хорошо от кислого кумыса) хороший день сегодня!
112910415
112910415
вчера в 20:01
это судьба
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
вчера в 19:48
За Кейном нужен глаз да глаз.
Bulat Pirgalin
Bulat Pirgalin ответил RomarioBrazil
вчера в 19:29
RomarioBrazil:
www.soccer.ru/?new_design=0 адрес старого сайта, если что
Спасибо. Работает. По предыдушей ссылке с некоторых пор не удавалось зайти на старый сайт.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:07
на дерби совсем не похоже, Арсенал выглядел вяло и тускло, хотя ему и не свезло: Ляказет мог бы и сравнять пару раз в конце. Как будто что-то треснуло в механизме...
la-respect0
la-respect0
вчера в 19:01
:( Думал в ничейку ...эх.
RomarioBrazil
RomarioBrazil
вчера в 18:53
www.soccer.ru/?new_design=0

адрес старого сайта, если что
Vizor
Vizor
вчера в 18:51
Позорище...
Сантус
Сантус
вчера в 18:50
Довольно скучно и прагматично.Шпор с победой,заслужено....)Но играть 1-0 было стрёмно,профукали кучу моментов хотя Танкист и был на былой высоте...
yudin_duda
yudin_duda
вчера в 18:42
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    вчера в 18:38
      Богиня Соккера Кача
      Богиня Соккера Кача
      вчера в 18:25
        sir_Alex
        sir_Alex
        вчера в 18:23
        И новички не помогли)))
        Богиня Соккера Кача
        Богиня Соккера Кача ответил Mоnоlo
        вчера в 18:23
        С победой Юлечка! Чмок!
        Квадратный Мяч
        Квадратный Мяч
        вчера в 18:22
        Ляказет что-то совсем слабенький. Имел шансы спасти для команды матч, но показал себя корягой полной.
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        вчера в 18:15
        Кейн забивает в важных матчах.
        Элдор Тухтабоев
        Элдор Тухтабоев
        вчера в 18:07
          cannongun
          cannongun
          вчера в 18:06
          и да - Лондон красный. от стыда. хехе
          DVOK68
          DVOK68 ответил Элдор Тухтабоев
          вчера в 18:05
          Элдор Тухтабоев:
          Скажи еще в одну калитку сын Моисея
            Элдор Тухтабоев
            Элдор Тухтабоев ответил Санчо Панса
            вчера в 18:02
            Санчо Панса:
            Лидер, есть лидер! Это я про Кейна. Харри делает все, чтобы следующий сезон начать в более классном и сильном клубе) Болельщиков шпор с минимальной победой в самом принципиальном матче сезона!
            Во первых для Арсенала это не принципиально. Это для Кур так, каждая слабая команда мечтает обыграть силного. На счет Гарри ты имеешь в виду Реал вузахаха.
            просто сашка
            просто сашка ответил Элдор Тухтабоев
            вчера в 18:00
            Элдор Тухтабоев:
            Скажи еще в одну калитку сын Моисея
            ты не мороси тут слишком
            Адвокат 76
            Адвокат 76
            вчера в 17:58
            Тоттенхэм с победой!
            Элдор Тухтабоев
            Элдор Тухтабоев ответил DVOK68
            вчера в 17:58
            DVOK68:
            Матч был выигран за явным преимуществом,молодцы.
            Скажи еще в одну калитку сын Моисея
            Санчо Панса
            Санчо Панса
            вчера в 17:57
            Лидер, есть лидер! Это я про Кейна. Харри делает все, чтобы следующий сезон начать в более классном и сильном клубе) Болельщиков шпор с минимальной победой в самом принципиальном матче сезона!
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