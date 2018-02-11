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Эмери: «ПСЖ готов к „Реалу“»

сегодня, 10:33

Вчера ПСЖ в эконом-режиме обыграл «Тулузу» в чемпионате Франции, а уже через четыре дня парижанам предстоит вояж в Мадрид на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Наставник «красно-синих» Унаи Эмери сообщил, что его команда уже готова ко встрече со «сливочными»:

«Мы провели матч так, как и должны были. Конечно, поединок в среду будет совсем другим. Это игра другого ранга, тяжело делать прогнозы. Но полагаю, что команда готова.

Победа придала нам дополнительной уверенности. Важно поддерживать наш уровень в Лиге 1, когда на носу матч Лиги чемпионов».

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Все комментарии
Пари Сен-Жермен
Пари Сен-Жермен
сегодня в 13:23
я уверен в победе ПСЖ в обоих матчах с Реалам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:13
Французы дома в последнее время - не очень то приветливы в ЛЧ...))))
ПСЖ - Барселона 4:0
ПСЖ - Бавария 3:0
ПСЖ - Селтик 7:1
ПСЖ - Андерлехт 5:0

19 голов.....только за последние 4 домашние игры....
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 13:06
Счёт в Мадриде будет как в Страсбурге.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 12:21
Запаслись вазелином. Аха-ха)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:03
Готовность покажет счет на табло.
вхсо 111
вхсо 111 ответил Gourcuff Yohanne
сегодня в 11:52
Gourcuff Yohanne:
а ПСЖ не Сосьедад
Посмотрим, кто для кого окажется Сосьедадом, а для кого Тулузой.
VadimR
VadimR
сегодня в 11:47
Исходя из последних результатов команд и качества показываемой игры ставлю на ПСЖ! Хотя ЛЧ такой турнир что предугадать что то со 100% вероятностью достаточно тяжело, по качеству исполнителей французы сейчас сливочных явно превосходят!
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 11:44
Париж пожалуйста порадуй меня
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил вхсо 111
сегодня в 11:43
вхсо 111:
Конечно матч будет другим, Реал не Тулуза. Так, что Реал тоже готов.)
а ПСЖ не Сосьедад
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 10:37
Конечно матч будет другим, Реал не Тулуза. Так, что Реал тоже готов.)
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