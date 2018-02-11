Эмери: «ПСЖ готов к „Реалу“»

Вчера ПСЖ в эконом-режиме обыграл «Тулузу» в чемпионате Франции, а уже через четыре дня парижанам предстоит вояж в Мадрид на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Наставник «красно-синих» Унаи Эмери сообщил, что его команда уже готова ко встрече со «сливочными»:

«Мы провели матч так, как и должны были. Конечно, поединок в среду будет совсем другим. Это игра другого ранга, тяжело делать прогнозы. Но полагаю, что команда готова.

Победа придала нам дополнительной уверенности. Важно поддерживать наш уровень в Лиге 1, когда на носу матч Лиги чемпионов».