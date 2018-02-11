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Конте: «Мората выбыл из-за травмы на неопределенный срок»

сегодня, 11:10

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал про физическое состояние нападающего своей команды Альваро Мораты

«Мы часто говорим о наших плохих результатах, но совершенно забываем, что мы находимся в тяжелой ситуации. Такие игроки, как Мората, очень важны для команды. Альваро выбыл из-за травмы на неопределенный срок.

Я не знаю, когда он появится на поле. Мы пытаемся найти решение его проблемы, он жалуется на боли в спине. Если вы спросите о том, через день или месяц он появится на поле, то я отвечу, что не знаю».

Ранее ходили разговоры, что Альваро Мората может пропустить матч против «Барселоны», который пройдет в рамках Лиги чемпионов 20 февраля.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
сегодня в 12:56
Выпустите голову, пускай она поиграет, без спины)))
RMUKMU
RMUKMU ответил ROMA DROGBA
сегодня в 12:53
ROMA DROGBA:
Жаль, что не навсегда
Для Конте Мората очень важный игрок, в атаке от него много зависит.
Выходит ты радуешься слабой результативности Челси и потерянным очкам.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил sihafazatron
сегодня в 12:49
sihafazatron:
значит такие результаты из-за травмы мораты?)) у мс 5 игроков травмированных, а было еще больше, и ниче как-то набирают очки)
Что за чушь вообще ты несешь о тяжелой жизни с 5ю травмами, у вас играли Агуэро, де Брюйне, Силва, Стерлинг, Ферна, как и обычно.

Даже вон Стоунз с Компани на банке сидели.

или теперь травма Сане с команде с тремя игроками на каждую позицию это непреодолимый фактор?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 12:29
Жаль, что не навсегда
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:59
значит такие результаты из-за травмы мораты?)) у мс 5 игроков травмированных, а было еще больше, и ниче как-то набирают очки)
Медив
Медив
сегодня в 11:24
Хех, ну вот и Мората стал приносить пользу
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