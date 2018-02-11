Конте: «Мората выбыл из-за травмы на неопределенный срок»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал про физическое состояние нападающего своей команды Альваро Мораты.



«Мы часто говорим о наших плохих результатах, но совершенно забываем, что мы находимся в тяжелой ситуации. Такие игроки, как Мората, очень важны для команды. Альваро выбыл из-за травмы на неопределенный срок.



Я не знаю, когда он появится на поле. Мы пытаемся найти решение его проблемы, он жалуется на боли в спине. Если вы спросите о том, через день или месяц он появится на поле, то я отвечу, что не знаю».



Ранее ходили разговоры, что Альваро Мората может пропустить матч против «Барселоны», который пройдет в рамках Лиги чемпионов 20 февраля.