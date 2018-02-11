Льоренте: «Я безумно скучаю по „Ювентусу“ и хотел бы вернуться»

13 февраля «Тоттенхэм» сыграет с «Ювентусом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Нападающий «шпор» Фернандо Льоренте, который ранее играл в составе «бьянконери», с нетерпением ждет этого поединка:

"Меня ждут потрясающие эмоции. В Турине я провел незабываемое время, выиграл пять титулов, достиг финала Лиги чемпионов. Фанаты продолжают меня поддерживать в социальных сетях. Создается впечатление, что я играл там 10 лет, а не два.

«Ювентус» очень сложно покинуть. Я уходил с тренировочной базы в слезах. Трезеге сказал правду: «Только когда уходишь из „Ювентуса“, начинаешь понимать, чего ты лишился». Я безумно скучаю и хотел бы вернуться. Это не просто особенный клуб, но еще и семья".