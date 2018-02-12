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Катрич и Кузьмин продолжат карьеру в ФНЛ

сегодня, 09:28

«Динамо» не рассчитывает на полузащитников Анатолия Катрича и Максима Кузьмина во второй части текущего сезона. Планируется, что футболисты продолжат карьеру в ФНЛ на правах аренды.

«Клуб ведет переговоры по обоим игрокам. Речь идет об аренде в клубы Футбольной национальной лиги», — сообщил источник в «Динамо».

Оба футболиста не полетели вместе с командой на сбор в Турцию.

23-летний Катрич в структуре «Динамо» с 2011 года, дебютировал в основной команде в апреле 2015-го и с тех пор принял участие в 49 встречах во всех турнирах. 21-летний Кузьмин перешел в «Динамо» в 2013 году, провел первую игру за основу в мае 2015-го и с тех пор принял участие в 34 играх.

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 10:54
Удачи им!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:02
Если Динамо не будет завышать цены на аренду, то вполне возможно, но думаю что динамовские зарплаты в разы отличаются от ФНЛшных и игроки могут сами не захотеть.
Sem25
Sem25
сегодня в 10:01
Допускаю, что не возьми мы Зотова, которого уже в Динамо нет, Кузьмин бы мог заиграть. А вот Катрич только сам виноват.
Удачи ребятам в дальнейшей карьере.
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