Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский продолжит карьеру в «Балтике». Об этом в своем Instagram сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

«Только что „Балтика“ достигла договоренности о переходе Дмитрия Торбинского на правах свободного агента до конца сезона. Завтра Дмитрий присоединится к команде на третьем сборе в Турции. Желаю Дмитрию удачи! Уверен, что это усиление поможет выполнению главной задачи команды в этом сезоне», — написал Шендерюк-Жидков.

Ранее Торбинский выступал за «Спартак» (2002-2007), «Локомотив» (2008-2013), «Рубин» (2013-2014), «Ростов» (2014-2015), «Краснодар» (2015-2017) и кипрский «Пафос» (2018).