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Торбинский продолжит карьеру в «Балтике»

вчера, 15:02

Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский продолжит карьеру в «Балтике». Об этом в своем Instagram сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

«Только что „Балтика“ достигла договоренности о переходе Дмитрия Торбинского на правах свободного агента до конца сезона. Завтра Дмитрий присоединится к команде на третьем сборе в Турции. Желаю Дмитрию удачи! Уверен, что это усиление поможет выполнению главной задачи команды в этом сезоне», — написал Шендерюк-Жидков.

Ранее Торбинский выступал за «Спартак» (2002-2007), «Локомотив» (2008-2013), «Рубин» (2013-2014), «Ростов» (2014-2015), «Краснодар» (2015-2017) и кипрский «Пафос» (2018).

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Bekelman55
Bekelman55
вчера в 18:13
а че челябинский Спартак не указали
drug01
drug01
вчера в 16:24
Давай Дима закончи чемпионом!
Polar Bear
Polar Bear ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 16:03
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ВОЗЬМЁТ №9 И БУДЕТ БАЛТИКОЙ ДЕВЯТКОЙ ! ГЫ-ГЫ
Гы-гы любителей шеколадок забыли спросить.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:57
В общем-то уже доигрывает.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 15:33
ВОЗЬМЁТ №9 И БУДЕТ БАЛТИКОЙ ДЕВЯТКОЙ !
ГЫ-ГЫ
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