В Аргентине хотят, чтобы Месси поберег себя перед ЧМ-2018

Глава футбола Аргентины Клаудио Тапиа рассказал о своей просьбе к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.
«Надеюсь, что все наши игроки подойдут к мундиалю в своей текущей форме. Мы с Лионелем разговаривали, и я попросил его беречь себя. Сказал ему, чтобы он поменьше играл за „Барселону“», - признался Тапиа.
Ранее легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт выразил мнение, что без Месси Аргентина на ЧМ даже не выйдет из группы.
Безтолковый гном.
Безтолковый гном.
Это вам не рональда какая нибудь.
Это вам не рональда какая нибудь.
Уже парагвайские легенды приняли Месси за идола. Дедуля спутал Леонида на Марадону)
Уже парагвайские легенды приняли Месси за идола. Дедуля спутал Леонида на Марадону)