В Аргентине хотят, чтобы Месси поберег себя перед ЧМ-2018

Глава футбола Аргентины Клаудио Тапиа рассказал о своей просьбе к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

«Надеюсь, что все наши игроки подойдут к мундиалю в своей текущей форме. Мы с Лионелем разговаривали, и я попросил его беречь себя. Сказал ему, чтобы он поменьше играл за „Барселону“», - признался Тапиа.

Ранее легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт выразил мнение, что без Месси Аргентина на ЧМ даже не выйдет из группы.