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В Аргентине хотят, чтобы Месси поберег себя перед ЧМ-2018

сегодня, 11:27

Глава футбола Аргентины Клаудио Тапиа рассказал о своей просьбе к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

«Надеюсь, что все наши игроки подойдут к мундиалю в своей текущей форме. Мы с Лионелем разговаривали, и я попросил его беречь себя. Сказал ему, чтобы он поменьше играл за „Барселону“», - признался Тапиа.

Ранее легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт выразил мнение, что без Месси Аргентина на ЧМ даже не выйдет из группы.

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Все комментарии
амурец
амурец ответил cevin cigan
сегодня в 13:35
cevin cigan:
О чём это Тапиа? Гном ещё в самом престижном кубке бампера должен блеснуть!
ну там соперников под него и подбирают, что бы даже Месси мог забить
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:23
О чём это Тапиа? Гном ещё в самом престижном кубке бампера должен блеснуть!
No problem
No problem
сегодня в 13:06
В сборной он нужен,как собачке пятая нога.
Безтолковый гном.
cska.78
cska.78
сегодня в 13:01
Ему Барса з.п. платит!
cska plus
cska plus
сегодня в 12:55
Игрок средней руки и никакого толку от него в сборной нет.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 12:45
Лучшего игрока современности надо беречь.
Это вам не рональда какая нибудь.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:41
Месси и сам прекрасно знает как ему играть и уверен он грамотно распределит силы и на чемпионат и на Кубок и на ЧМ.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:39
Лига Чемпионов и Чемпионат Испании важнее!
амурец
амурец
сегодня в 12:39
да всё равно толку от него в сборной не много
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:37
Чемпионат мира, возможно, последний шанс для Месси унаследовать от Пеле футбольную корону.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 12:23
Уже все берегут пешехода, а толку как от козла молока. Аха-ха)
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:07
Лучше Месси играть, чтобы в сборную попасть! Вон, Передасы, положили на "зинку", а в сборную не берут их, Передасов!
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 12:07
Месси пешком обыграл второй клуп из Мадрида....так что всё нормально.
Movenpick
Movenpick
сегодня в 11:44
Персофаны такого не выдержат. Им нужно видеть Лионеля в каждой игре, иначе депрессия.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:42
А как же контракт !?
kastites
kastites
сегодня в 11:39
Верное желание
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус ответил Kresi frok
сегодня в 11:36
Kresi frok:
мэси и так на поле особо не напрягается, больше сил на панты уходит.
Вся черновая работа теперь на Семуляресе, а Месси скоро поставит рекорд по пендалям
Movenpick
Movenpick
сегодня в 11:35
Леонид чьи-то просьбы не выполняет - он выполняет свои потребности.
Уже парагвайские легенды приняли Месси за идола. Дедуля спутал Леонида на Марадону)
ОCCЛ
ОCCЛ
сегодня в 11:33
В Аргентине хотят узнать кто такие Паредес, Маманна и Дриусси
LOpp
LOpp
сегодня в 11:32
а разве в Барселоне не тренер определяет состав на матч?
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 11:31
мэси и так на поле особо не напрягается, больше сил на панты уходит.
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
сегодня в 11:31
Он и так себя бережет, еле по полю передвигается, чего они еще хотят?
drug01
drug01
сегодня в 11:28
Правильная подсказка
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