Погребняк продолжит карьеру в одном из клубов РФПЛ

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк в ближайшее время присоединится к клубу из Ленинградской области.



«В ходе обсуждения результатов второго учебно-тренировочного сбора Дмитрий Владимирович (Парфёнов, главный тренер команды) выразил желание оставить Погребняка в команде. В самое ближайшее время начнем обсуждение и согласование контракта».