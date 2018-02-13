Погребняк продолжит карьеру в одном из клубов РФПЛ

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк в ближайшее время присоединится к клубу из Ленинградской области.
«В ходе обсуждения результатов второго учебно-тренировочного сбора Дмитрий Владимирович (Парфёнов, главный тренер команды) выразил желание оставить Погребняка в команде. В самое ближайшее время начнем обсуждение и согласование контракта».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Карьера - слишком гордое название для того, чем занимается Погребняк.
Зря Парфенов берет на себя такую ответственность.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Карьера - слишком гордое название для того, чем занимается Погребняк.
Зря Парфенов берет на себя такую ответственность.
пашка он тама забалотнава перяплюня
_____________________________________
А что вас в этом комменте смутило, модеры? Нормальная и добрая ирония.
пашка он тама забалотнава перяплюня
_____________________________________
А что вас в этом комменте смутило, модеры? Нормальная и добрая ирония.
Еще один момент. Тосно взял в аренду Макарова у ЦСКА, который вообще в основу не проходит, Погребняка абсолютно бесплатного, но продал Заболотного и Маркова. Что дальше будет с командой, у которой, похоже, средств на состав уровня РФПЛ просто нет?
Еще один момент. Тосно взял в аренду Макарова у ЦСКА, который вообще в основу не проходит, Погребняка абсолютно бесплатного, но продал Заболотного и Маркова. Что дальше будет с командой, у которой, похоже, средств на состав уровня РФПЛ просто нет?
😭
😭
В Тосно будет играть бывший нападающий сборной и Зенита, поигравший зарубежом.
Дело не в игре, а в имени. Для спонсоров только важно имя.
В Тосно будет играть бывший нападающий сборной и Зенита, поигравший зарубежом.
Дело не в игре, а в имени. Для спонсоров только важно имя.
А что, а вдруг?! (С)
А что, а вдруг?! (С)