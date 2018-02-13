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Погребняк продолжит карьеру в одном из клубов РФПЛ

сегодня, 13:16

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк в ближайшее время присоединится к клубу из Ленинградской области. 

«В ходе обсуждения результатов второго учебно-тренировочного сбора Дмитрий Владимирович (Парфёнов, главный тренер команды) выразил желание оставить Погребняка в команде. В самое ближайшее время начнем обсуждение и согласование контракта».

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:48
Пашка как Угорь проскользнет в любую щель. Фокусник однако.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:48
Погребняк продолжит карьеру в одном из клубов РФПЛ
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Карьера - слишком гордое название для того, чем занимается Погребняк.
Зря Парфенов берет на себя такую ответственность.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Sem25
сегодня в 13:47
Sem25:
Это нормально. У Тосно нападающих не осталось, а у Паши самолюбие проснулось, за честь свою готов играть...если она осталась. Еще один момент. Тосно взял в аренду Макарова у ЦСКА, который вообще в основу не проходит, Погребняка абсолютно бесплатного, но продал Заболотного и Маркова. Что дальше будет с командой, у которой, похоже, средств на состав уровня РФПЛ просто нет?
Я не уверен, что у Паши что либо проснулось. Вряд ли там еще что то оставалось. Но с другой стороны, совершенно понятно, что Тосно - это не клуб для РФПЛ. Я думаю, что нужно такие ситуации исключать. Для этого законом запретить финансирование клубов государственными компаниями. Пусть деньги Газпрома, РЖД, Россетей и региональных бюджетов работают тогда на весь наш футбол в целом , что позволит не превращать первенство РФПЛ в состязание государственных денежных мешков. Может быть тогда число частных клубов в РФПЛ вырастет.
Sem25
Sem25
сегодня в 13:45
Efimych сегодня в 13:37
пашка он тама забалотнава перяплюня
_____________________________________

А что вас в этом комменте смутило, модеры? Нормальная и добрая ирония.
vistory
vistory
сегодня в 13:41
Лучше уж ничего, чем Погребняк.
mntr13
mntr13
сегодня в 13:38
Зря оставил
Efimych
Efimych
сегодня в 13:37
    Sem25
    Sem25
    сегодня в 13:33
    Это нормально. У Тосно нападающих не осталось, а у Паши самолюбие проснулось, за честь свою готов играть...если она осталась.
    Еще один момент. Тосно взял в аренду Макарова у ЦСКА, который вообще в основу не проходит, Погребняка абсолютно бесплатного, но продал Заболотного и Маркова. Что дальше будет с командой, у которой, похоже, средств на состав уровня РФПЛ просто нет?
    Гуливер
    Гуливер
    сегодня в 13:33
    Пашка легенда Динамо будет отгружать спартаку
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 13:33
    Похоже Паша нашел очередную хорошую кормушку.
    ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟
    ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟
    сегодня в 13:26
    I'm at work
    😭
    WhiteEgon
    WhiteEgon
    сегодня в 13:26
    Тупо для рекламы.
    В Тосно будет играть бывший нападающий сборной и Зенита, поигравший зарубежом.
    Дело не в игре, а в имени. Для спонсоров только важно имя.
    Воин666
    Воин666
    сегодня в 13:24
    Как ему до сих пор удаётся попадать в команды премьер лиги? Парфёнову понравилось как он сидел на лавке в Динамо или что?
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    сегодня в 13:23
    Ленинградский клуб, как пафосно звучит))так, проект из ленобласти)
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 13:21
    ему по барабану, где лавку полировать...
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 13:21
    Бревно перекатилось в "Тосно"!
    за
    за
    сегодня в 13:20
    в Зенит?
    А что, а вдруг?! (С)
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 13:20
    Рискует Дима!
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 13:19
    Ну хоть кому-то пригодился.
    шацк
    шацк
    сегодня в 13:18
    Ну и ладушки - удачи Тосно, нормально поменялись нападающими))
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