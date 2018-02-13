ФИФА вместе с центром доменов РФ будут бороться с нелегальной продажей билетов

Советник по вопросам защиты бренда ФИФА Алексей Швецов и директор координационного центра национального домена сети Андрей Воробьев заявили, что общими усилиями организации будут бороться с нелегальной продажей билетов на чемпионат мира 2018 в России.



«Сегодня в арсенале наших защитных мер появился еще один мощный инструмент - это касается именно мошеннических действий в сети Интернет. У нас появился такой инструмент, как участие в проекте „Нетоскоп“, теперь у ФИФА есть уникальная возможность дать информацию о подозрительных сайтах специалистам в области Интернета, которые уже дадут компетентную оценку и примут соответствующие меры. ФИФА реализует комплексную программу по защите интересов болельщиков от различных рисков. К ним можно отнести приобретение поддельных билетов, получение билетов не на те места, на которые они покупаются через нелегальные источники, а также риск стать жертвой мошенников».



Напомним, что незаконная реализация и подделка билетов на матчи ЧМ-2018 грозят серьезными штрафами.