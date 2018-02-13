  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Германия. Третья лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет2.43.62.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет3.153.42.25
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Зета (Голубовци)Зета---

15 февраля стадион «Санкт-Петербург» перейдет во владение «Зенита»

вчера, 16:45

Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Владимир Кириллов объявил дату передачи стадиона «Санкт-Петербург» во владение «Зенита».

«Подписание соглашения о переходе стадиона на Крестовском острове в пользование футбольному клубу „Зенит“ состоится 15 февраля. Стадион будет находиться под управлением клуба как до, так и после чемпионата мира в долгосрочном пользовании».

Отметим, что стоимость эксплуатации стадиона может составить от 1,3 млрд до 2,8 млрд рублей в год. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Зенит» - единственный претендент на эксплуатацию «Крестовского»
12 февраля 34
Милованов: «Стадионы будут возведены в срок, несмотря на иски Минспорта к генподрядчику»
07 февраля 5
На «Казань-Арене» провели тест, чтобы проверить надежность системы энергосбережения
02 февраля 2
Путин осмотрел «Ростов-Арену» с вертолёта
02 февраля 11
Открыт набор стюардов для работы на стадионе «Спартака» на матчах чемпионата мира
01 февраля 8
Два стадиона России получили сертификат европейского качества
31 января 14
Обсудить
Все комментарии
Риланд
Риланд
вчера в 22:08
Солнцеликий одобряет
Miaf
Miaf
вчера в 21:54
Налоги бомжи скорей всего платить не будут, и не важно, что это не укладывается в логику и устав конституции нашей страны. А эксплуатация в 1.3 млрд рублей- это открытие, закрытие их крыши и замена гнилого поля.
Распил продолжается.
Sem25
Sem25 ответил zenitforfun
вчера в 21:45
zenitforfun:
Почему все недалёкие люди не ноют о стадионах в Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Калининграде. А московские глоры не начинают топить против своих за игру на луже? "то что не бюджетные деньги? Между тем стадион Динамо (а это на минутку на 30 тысяч мест) будет стоит дороже Крестовского в полтора раза. Москвичи вы бы там о своих объектах побеспокоились для начала! Я ни в коей мере не оправдывают распил который устроили в Питере..но Зенит то тут причем??
Ты вообще не владеешь вопросом о проекте ВТБ, зачем выставлять себя полным...??? 1,5 ярда - реконструкция ВСЕГО Петровского парка.
Niko Ason
Niko Ason
вчера в 21:11
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:52
Халява, сэр! 🤣🤣🤣🤣🤣
Завтра
Завтра ответил gentlewolf
вчера в 20:49
gentlewolf:
Стадион "Динамо" дороже в полтора раза распил-арены? Ты где эту глупость вычитал?Весь комплекс что построен в Петровском парке, а это куча домов и прочее, с инфраструктурой и плюс стадион дороже.Но стадион сам по себе гораааздо дешевле.Причем 30 тысяч мест - это только футбольная арена, а сам стадион - это гораздо больше, там еще универсальная арена хоккейная. Погугли.Так что поздравляю, ты целых два раза выдал ложную информацию. Недалекие люди:)))))
    Завтра
    Завтра
    вчера в 20:47
    Какая "шикарная" зависть в комментах))
    nikolah
    nikolah ответил колледж
    вчера в 20:25
    колледж:
    Бомжи обязанны выплатить стоимость бакланарены Российскому Народу!
    проси администрацию спб))
    gentlewolf
    gentlewolf ответил zenitforfun
    вчера в 20:25
    zenitforfun:
    Почему все недалёкие люди не ноют о стадионах в Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Калининграде. А московские глоры не начинают топить против своих за игру на луже? "то что не бюджетные деньги? Между тем стадион Динамо (а это на минутку на 30 тысяч мест) будет стоит дороже Крестовского в полтора раза. Москвичи вы бы там о своих объектах побеспокоились для начала! Я ни в коей мере не оправдывают распил который устроили в Питере..но Зенит то тут причем??
    Стадион "Динамо" дороже в полтора раза распил-арены? Ты где эту глупость вычитал?Весь комплекс что построен в Петровском парке, а это куча домов и прочее, с инфраструктурой и плюс стадион дороже.Но стадион сам по себе гораааздо дешевле.Причем 30 тысяч мест - это только футбольная арена, а сам стадион - это гораздо больше, там еще универсальная арена хоккейная. Погугли.Так что поздравляю, ты целых два раза выдал ложную информацию. Недалекие люди:)))))
    nikolah
    nikolah ответил zenitforfun
    вчера в 20:25
    zenitforfun:
    Почему все недалёкие люди не ноют о стадионах в Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Калининграде. А московские глоры не начинают топить против своих за игру на луже? "то что не бюджетные деньги? Между тем стадион Динамо (а это на минутку на 30 тысяч мест) будет стоит дороже Крестовского в полтора раза. Москвичи вы бы там о своих объектах побеспокоились для начала! Я ни в коей мере не оправдывают распил который устроили в Питере..но Зенит то тут причем??
    та кому ты объясняешь))
    МКС
    МКС
    вчера в 20:16
    Миллер передал стадион во владение Миллеру. Очередная болтология
    Игорь Копытько
    Игорь Копытько
    вчера в 20:02
    этот памятник коррупции еще попьет кровушки
    колледж
    колледж
    вчера в 19:50
    Бомжи обязанны выплатить стоимость бакланарены Российскому Народу!
    zenit advokaat
    zenit advokaat
    вчера в 19:39
    15 февраля у всех пятачков бомбанет под крючковатыми хвостиками не по детски. нужно подвести к каждому пятачку трубу для откачки газа в резервуар. сбора денег от дальнейшей продажи газа хватит на эксплуатацию стадиона на 2 года
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    вчера в 19:29
    Что? Сейчас хрюкалок разорвёт, они же думаю,что Зенит за рубль арендовал эту арену
    Delight
    Delight
    вчера в 19:16
    Все мусорки станут доступны для глоров Зенита. Ждём рпдостных возгласов пирсмана и ко, хоть поест ноомально.
    Delight
    Delight ответил ПерекатиПоле
    вчера в 19:13
    ПерекатиПоле:
    Где был? На открывашке или на Крестовском? Послезавтра в Москве -10, посмотрим как пупсы переносят минусовые температуры.
    Открывашка может быть и Закрывашкой, благо течек, как у вас нет. Стадион без месяков, о чём ты?
    An Jo
    An Jo
    вчера в 18:58
    только зенит сможет содержать этот стадион) ждём прибавки в расчётках на газ...
    falloutfun
    falloutfun
    вчера в 18:53
    Нормально так бабосы отмыли.Просто все мы скинулись на стадик бомжам.Это сколько получается в расчёте на каждого россиянина?Какое после этого у меня должно быть отношение к Зениту?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил ПерекатиПоле
    вчера в 18:42
    Ну и при больших минусах играли и побеждали. И стадион был забит до отказа. Настоящий болела пойдёт при любой температуре. Ну а у батареи можно и дома смотреть.
    RDeanW
    RDeanW ответил Литейный 4
    вчера в 18:38
    Литейный 4:
    У тебя старая информация. Его уже поменяли и трава новая прорастает под тепловыми лампами! Как там на Закрывашке. сугробы тракторами разгребают? Ахахахаха!
    14.5 млрд - стадион спартака (все функционирует на 5+)
    48 млрд - стадион зенита (крыша течет, поле не выдвигается и гниет, воняет аммиаком и много чего еще)
    и 48 млрд - сумма не окончательная) стыд-то какой...
    RDeanW
    RDeanW ответил Литейный 4
    вчера в 18:36
    Литейный 4:
    У тебя старая информация. Его уже поменяли и трава новая прорастает под тепловыми лампами! Как там на Закрывашке. сугробы тракторами разгребают? Ахахахаха!
    на открывашке стабильно - без побед зенита) ахаха)
    vka1970
    vka1970 ответил Leningrad 84
    вчера в 18:35
    Leningrad 84:
    Сказал бы, что делать в Москве, да Соккер забанит!
    Спой.Не стыдись.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил zenitforfun
    вчера в 18:35
    zenitforfun:
    То, что существуют долбоящеры которые расположили медиацентр, на месте куда должно выкатываться поле, не отменяет того факта что изначально выкат был заложен в бюджет, сделан и работал. Нормальному функционированию его мешает как раз центр, который к слову перенесут А насчет 56ов которые расположили там центр - это уже отдельная история
    Этому крендельку явно завидно. Закрывашка по сравнению с Крестовским это как старый ржавый Запорожец и новый Майбах! Ахахахаха!
    zenitforfun
    zenitforfun ответил Spartak_Rulit
    вчера в 18:34
    Spartak_Rulit:
    да что такое опять снова стыдно за культурную столицу ) https://www.youtube.com/watch?v=P9kIkG8fkiw
    уже выяснилось что фейк
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил RDeanW
    вчера в 18:32
    RDeanW:
    Футбольному полю стадиона "Санкт-Петербург" вновь потребовалась замена газона. Накануне спецтехника уже начала демонтаж травяного покрытия. По мнению экспертов, нынешняя замена газона вряд ли станет последней перед Чемпионатом мира-2018. Ранее специалисты уже не раз отмечали плохое состояние газона, который продержался в достойном виде всего полгода. В последние месяцы даже с трибун на нем можно было разглядеть "заплатки". А мяч в ходе игр "Зенита" периодически отскакивал от газона по неожиданной траектории, вызывая оторопь у футболистов. Похоже, все это изрядно надоело руководству клуба, которое вызвалось самостоятельно оплатить нынешнюю замену газона. По словам экспертов, непосредственно обслуживающих поле, однократная замена газона обойдется "Газпрому" - главному спонсору сине-бело-голубых - примерно в 40 млн рублей.
    У тебя старая информация. Его уже поменяли и трава новая прорастает под тепловыми лампами!
    Как там на Закрывашке. сугробы тракторами разгребают? Ахахахаха!
    zenitforfun
    zenitforfun ответил RDeanW
    вчера в 18:32
    RDeanW:
    "выкатное поле" это, которое уже год не выкатывается и от которого отказаться планируют?) ну а че: деньги освоили, можно и сворачивать проект))
    То, что существуют долбоящеры которые расположили медиацентр, на месте куда должно выкатываться поле, не отменяет того факта что изначально выкат был заложен в бюджет, сделан и работал. Нормальному функционированию его мешает как раз центр, который к слову перенесут
    А насчет 56ов которые расположили там центр - это уже отдельная история
    RDeanW
    RDeanW
    вчера в 18:31
    фото, сделанное всего 2 месяца назад. питер готов принимать селтик))

    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил Владимир_Спартак
    вчера в 18:31
    Где был? На открывашке или на Крестовском?
    Послезавтра в Москве -10, посмотрим как пупсы переносят минусовые температуры.
    RDeanW
    RDeanW
    вчера в 18:29
    Футбольному полю стадиона "Санкт-Петербург" вновь потребовалась замена газона. Накануне спецтехника уже начала демонтаж травяного покрытия. По мнению экспертов, нынешняя замена газона вряд ли станет последней перед Чемпионатом мира-2018.

    Ранее специалисты уже не раз отмечали плохое состояние газона, который продержался в достойном виде всего полгода. В последние месяцы даже с трибун на нем можно было разглядеть "заплатки". А мяч в ходе игр "Зенита" периодически отскакивал от газона по неожиданной траектории, вызывая оторопь у футболистов. Похоже, все это изрядно надоело руководству клуба, которое вызвалось самостоятельно оплатить нынешнюю замену газона. По словам экспертов, непосредственно обслуживающих поле, однократная замена газона обойдется "Газпрому" - главному спонсору сине-бело-голубых - примерно в 40 млн рублей.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100