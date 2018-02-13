15 февраля стадион «Санкт-Петербург» перейдет во владение «Зенита»

Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Владимир Кириллов объявил дату передачи стадиона «Санкт-Петербург» во владение «Зенита».



«Подписание соглашения о переходе стадиона на Крестовском острове в пользование футбольному клубу „Зенит“ состоится 15 февраля. Стадион будет находиться под управлением клуба как до, так и после чемпионата мира в долгосрочном пользовании».



Отметим, что стоимость эксплуатации стадиона может составить от 1,3 млрд до 2,8 млрд рублей в год.