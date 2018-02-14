  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Германия. Третья лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет2.33.83.05
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет3.23.352.25
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Зета (Голубовци)Зета---

Патрик Клюйверт: «Я вижу будущее своего сына в Испании»

сегодня, 10:55

Знаменитый голландский нападающий Патрик Клюйверт считает, что его сын Джастин должен остаться в «Аяксе», несмотря на интерес со стороны топ-клубов

«Джастин делает все хорошо, он очень быстро развивается. Я сказал ему, что он должен продолжать в том же духе. Ему необходимо остаться в „Аяксе“ еще на некоторое время, не стоит пока покидать свою страну.

Тяжело отказать „Барсе“ или другому топ-клубу. Но необходимо выбирать такую команду, которая готова довериться твоим навыкам, а не которая будет больше всех платить. Я вижу будущее своего сына в Испании, однако он сам выберет свой путь».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Перин: «Буффон - номер один для сборной Италии»
Сегодня, 13:53 0
На ЧМ-2018 в России ожидается около 25 тыс. мексиканских болельщиков
Сегодня, 13:39 2
Кристанте: «„Аталанта“ не боится „Боруссию“»
Сегодня, 13:28 1
Джейми Реднапп считает, что Погба засияет под руководством Гвардиолы
Сегодня, 12:47 8
Батлэнд намерен остаться в «Сток Сити»
Сегодня, 12:10 2
Клопп: «Я не принял еще окончательного решения о том, кто будет основным вратарем команды»
Сегодня, 11:55 3
Обсудить
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:13
значит научился толком лишь дайвить...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100