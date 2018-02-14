Патрик Клюйверт: «Я вижу будущее своего сына в Испании»

Знаменитый голландский нападающий Патрик Клюйверт считает, что его сын Джастин должен остаться в «Аяксе», несмотря на интерес со стороны топ-клубов.



«Джастин делает все хорошо, он очень быстро развивается. Я сказал ему, что он должен продолжать в том же духе. Ему необходимо остаться в „Аяксе“ еще на некоторое время, не стоит пока покидать свою страну.



Тяжело отказать „Барсе“ или другому топ-клубу. Но необходимо выбирать такую команду, которая готова довериться твоим навыкам, а не которая будет больше всех платить. Я вижу будущее своего сына в Испании, однако он сам выберет свой путь».