Райола может поспособствовать переходу Икарди в «Манчестер Юнайтед»

Согласно сообщениям из СМИ, знаменитый футбольный агент Мино Райола может поспособствовать переходу нападающего «Интера» Мауро Икарди в «Манчестер Юнайтед».



Утверждается, что руководство английского клуба желает обратиться за услугой к агенту, чтобы тот помог оформить трансфер талантливого форварда. Райола славится своими брокерскими навыками, он привел на «Олд Траффорд» Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Ромелу Лукаку и Генриха Мхитаряна. Мино не является агентом Икарди, однако именно он сможет уговорить игрока перейти в стан «Ман Юнайтед».



Ориентировочная сумма сделки может составить 100 миллионов фунтов.