«Барселона» готова рассмотреть предложения по Андре Гомешу

«Барселона» летом готова продать полузащитника Андре Гомеша.

Португалец присоединился к каталонцам из «Валенсии» летом 2016 года за 35 млн евро плюс бонусы, но в новом клубе выступил плохо. Хавбек мог покинуть команду еще прошлым летом, но новый тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде не захотел расставаться с футболистом, чтобы лично оценить уровень Гомеша.

Теперь же президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не исключает возможности продажи 24-летнего игрока. Летом клуб выслушает предложения по Гомешу. Сам футболист попадет в состав сборной Португалии на ЧМ-2018, где надеется хорошо выступить и перейти в приличный клуб.