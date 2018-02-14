«Порту» - «Ливерпуль»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» - «Ливерпуль».
«Порту»: Са, Рикарду Перейра, Рейес, Маркано, Теллес, Эррера, Сержиу Оливейра, Отавиньо, Браими, Соареш, Марега.
«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Кто на воротах у Порту? А почему нет того кто по идее должен стоять?
Вот что ваш клуб сделал с этим некогда великим кипером.
Кто на воротах у Порту? А почему нет того кто по идее должен стоять?
Вот что ваш клуб сделал с этим некогда великим кипером.