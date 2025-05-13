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МакSим выступит перед матчем «Спартака» в финале Пути регионов Кубка России

вчера, 21:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 20:00 Не начался

Певица МакSим выступит на матче финала Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом». Она исполнит перед игрой известную песню «Знаешь ли ты» на стадионе «Лукойл Арена».

Выступление начнётся в 19:45. Открыт стадион будет с 18:00.

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Все комментарии
kzd498us6x8m
kzd498us6x8m
сегодня в 05:26
Это уже становится традицией, или неким талисманом на удачу
Брулин
Брулин
сегодня в 04:28
Спартак Ростову на пути к финалу скажет баста, этого достаточно будет...
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 23:21
2 в одном, концерт, футбол.
ABir
ABir
вчера в 22:51
Приятное приложение к большому футболу. Удачи Спартаку!
drug01
drug01
вчера в 22:41
Раньше она уже выступала и у Спартака был успех?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:25
Болельщики сильно недовольны, пора звать тяжёлую артиллерию
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:22
Супер сенсационная новость в мире футбола ⚽️ ☝️😉
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:13
По московскому времени 20:00.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:10
Какая то не состыковка со временем матч планируется "15.05.2025 в 19:00 Не начался" выступление анонсируется перед игрой 19.45 Может у певицы МакSим такой загруженный график и она просто не успевает и матч перенесут или она соизволит спеть в перерыве...)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:04
Здравствуйте.

Скрыли матч из линии и сделали откат всех ставок на него.
Гость
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