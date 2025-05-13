МакSим выступит перед матчем «Спартака» в финале Пути регионов Кубка России

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вчера, 21:58

Певица МакSим выступит на матче финала Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом». Она исполнит перед игрой известную песню «Знаешь ли ты» на стадионе «Лукойл Арена».

Выступление начнётся в 19:45. Открыт стадион будет с 18:00.