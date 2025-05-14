«Ман Сити» и «Байер» достигли устной договорённости по трансферу Вирца

По информации источника, «Манчестер Сити» и «Байер» уже достигли устной договоренности о «основах сделки» по трансферу Флориана Вирца.
«Горожане» также знают, что леверкузенцы предпочли бы продать игрока не «Баварии», а в другую страну.
В то же время мюнхенцы усердно работают над переговорами по трансферу и уверены, что смогут убедить самого футболиста.
Но я всё-таки думаю, что он перейдет в Баварию. Если бы он действительно хотел уехать из Германии, то мог бы, с Алонсо, в Реал перейти. Я по-прежнему думаю, что по стилю игры, он не очень соответствует футболу Гварда... А вообще, всё это весьма странно, как будто уже договорился с Баварией, а тут говорят об устной договоренности с Сити.
Но я всё-таки думаю, что он перейдет в Баварию. Если бы он действительно хотел уехать из Германии, то мог бы, с Алонсо, в Реал перейти. Я по-прежнему думаю, что по стилю игры, он не очень соответствует футболу Гварда... А вообще, всё это весьма странно, как будто уже договорился с Баварией, а тут говорят об устной договоренности с Сити.
Зачем Вирцу в Реал? Там ситуация не лучше мюнхенской. Как бы не хуже - при отсутствии защитников будут и немца пихать в оборону, зачем ему это? В Мадриде легко ломать привычные игрокам места на поле и не считаются с ними.
Зачем Вирцу Сити? Связка Родри - Вирц может стать убийственной для соперников, докупить Райса и забыть надолго про центр поля. Да, Сити тоже в кризисе, но там исключительно травмами вызван он. Все поправятся и самолёт снова взлетит, в отличие от Баварии и Реала, где непонятны будущие тренера и составы.
Вывод. Вирцу идти нужно либо в Сити, либо в Барселону к немецкому наставнику. И там, и там впереди светлое будущее, много трофеев и любовь зрителей.
Зачем Вирцу в Реал? Там ситуация не лучше мюнхенской. Как бы не хуже - при отсутствии защитников будут и немца пихать в оборону, зачем ему это? В Мадриде легко ломать привычные игрокам места на поле и не считаются с ними.
Зачем Вирцу Сити? Связка Родри - Вирц может стать убийственной для соперников, докупить Райса и забыть надолго про центр поля. Да, Сити тоже в кризисе, но там исключительно травмами вызван он. Все поправятся и самолёт снова взлетит, в отличие от Баварии и Реала, где непонятны будущие тренера и составы.
Вывод. Вирцу идти нужно либо в Сити, либо в Барселону к немецкому наставнику. И там, и там впереди светлое будущее, много трофеев и любовь зрителей.
Что касается Реала, то, у Алонсо, Вирц мог бы сыграть. Он играл у Алонсо, знает тренера, а тренер знает все его достоинства и недостатки. Единственное, что может быть , это то, что неизвестно, как сложится судьба, самого Алонсо в Реале.
Что касается Сити, то я по-прежнему считаю, что по стилю игру Вирц не подходит Гварду, даже, если отталкиваться от игры де Брюйне. Вирц, по манере игры- жлобоват и простоват для футбола Гвардиолы. Поэтому, я всё ещё считаю, что переход в МС мало вероятен...
Что касается Реала, то, у Алонсо, Вирц мог бы сыграть. Он играл у Алонсо, знает тренера, а тренер знает все его достоинства и недостатки. Единственное, что может быть , это то, что неизвестно, как сложится судьба, самого Алонсо в Реале.
Что касается Сити, то я по-прежнему считаю, что по стилю игру Вирц не подходит Гварду, даже, если отталкиваться от игры де Брюйне. Вирц, по манере игры- жлобоват и простоват для футбола Гвардиолы. Поэтому, я всё ещё считаю, что переход в МС мало вероятен...