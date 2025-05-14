«Ман Сити» и «Байер» достигли устной договорённости по трансферу Вирца

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вчера, 08:14

По информации источника, «Манчестер Сити» и «Байер» уже достигли устной договоренности о «основах сделки» по трансферу .

«Горожане» также знают, что леверкузенцы предпочли бы продать игрока не «Баварии», а в другую страну.

В то же время мюнхенцы усердно работают над переговорами по трансферу и уверены, что смогут убедить самого футболиста.