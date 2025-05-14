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«Ман Сити» и «Байер» достигли устной договорённости по трансферу Вирца

вчера, 08:14

По информации источника, «Манчестер Сити» и «Байер» уже достигли устной договоренности о «основах сделки» по трансферу Флориана Вирца.

«Горожане» также знают, что леверкузенцы предпочли бы продать игрока не «Баварии», а в другую страну.

В то же время мюнхенцы усердно работают над переговорами по трансферу и уверены, что смогут убедить самого футболиста.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:56
Я тоже не живу в интернете, Юрий. И у меня, тоже хватает дел. Другое дело, что, прежде, чем вступать в полемику, хорошо бы владеть вопросом, чтобы не попасть в неудобную ситуацию...
Я плохо знаю АПЛ, но хорошо помню и знаю футбол Гварда и Вирца, поэтому делаю заключения, которые, тоже могут оказаться ошибочными. Но при этом, знаю тему. Что касается непосредственно Вирца, то это не только мои наблюдения, но и высказывания ведущих немецких журналистов...
Хорошего вам дня, Юрий.)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:49
    Capral
    Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 11:53, ред.
    Бавария, перед играми с Интером потеряла всю ЦЗ, плюс, ко всему- травмировался Мусиала- единственный и главный мотор Баварии!!! Удивительно другое, то, что вы, Юрий не смотрите игры Бундеса-, но при этом, так самонадеянно утверждаете.
    Я очень хорошо вас понимаю, любезный. После нашего недавнего разговора, где у вас не нашлось веских аргументов, вы решили атаковать меня в этой рубрике.))) Разве не так?
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:33
      Capral
      Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
      вчера в 11:25, ред.
      Ничего не зная о Баварии, так легко её оклеветать. Во-первых, в Баварии, никто Вирца перегружать не собирается, у Компани другой стиль, и у него не надо пахать и прессинговать. Вы, Юрий, видимо перепутали Компани с Алонсо.))) А во-вторых, вылет от Интера был исключительно в силу того, какие катастрофические кадровые потери понесла Бавария, именно перед играми с итальянцами. Разгром от Барселоны? Ну так, Интер наглядно показал миру, что представляет из себя Барселона, с её гонимым-галимым тренером...)))

      Что касается Реала, то, у Алонсо, Вирц мог бы сыграть. Он играл у Алонсо, знает тренера, а тренер знает все его достоинства и недостатки. Единственное, что может быть , это то, что неизвестно, как сложится судьба, самого Алонсо в Реале.

      Что касается Сити, то я по-прежнему считаю, что по стилю игру Вирц не подходит Гварду, даже, если отталкиваться от игры де Брюйне. Вирц, по манере игры- жлобоват и простоват для футбола Гвардиолы. Поэтому, я всё ещё считаю, что переход в МС мало вероятен...
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ
      вчера в 10:11
      Давайте порассуждаем. Зачем Вирцу в Баварию, например? Клуб в Бундеслиге стабильно хорош, но в Европе не может выдержать конкуренцию - разгром от Барселоны и вылет от Интера тому показатель. Плюс непонятный тренер, которого при первой же осечке просто выгонят и опять последует притирка к новому коучу.

      Зачем Вирцу в Реал? Там ситуация не лучше мюнхенской. Как бы не хуже - при отсутствии защитников будут и немца пихать в оборону, зачем ему это? В Мадриде легко ломать привычные игрокам места на поле и не считаются с ними.

      Зачем Вирцу Сити? Связка Родри - Вирц может стать убийственной для соперников, докупить Райса и забыть надолго про центр поля. Да, Сити тоже в кризисе, но там исключительно травмами вызван он. Все поправятся и самолёт снова взлетит, в отличие от Баварии и Реала, где непонятны будущие тренера и составы.

      Вывод. Вирцу идти нужно либо в Сити, либо в Барселону к немецкому наставнику. И там, и там впереди светлое будущее, много трофеев и любовь зрителей.
      Capral
      Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
      вчера в 08:42, ред.
      А они его по частям продадут.
      Но я всё-таки думаю, что он перейдет в Баварию. Если бы он действительно хотел уехать из Германии, то мог бы, с Алонсо, в Реал перейти. Я по-прежнему думаю, что по стилю игры, он не очень соответствует футболу Гварда... А вообще, всё это весьма странно, как будто уже договорился с Баварией, а тут говорят об устной договоренности с Сити.
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 08:33, ред.
      Не понял? А Байер чтоле собрался Вирца продать во все топ клубы? Сколько у них там Вирцев? Удобно конечно, всем продадим по Вирцу, и Баварии, и Реалу, и Манчестер Сити. Денег зато будет тьма. Проблема только в том что Вирц у них в одном экземпляре есть, похоже забыли.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 08:22
      Очень интересно как он будет выглядеть в АПЛ.
      xkqjm6q9b6u5
      xkqjm6q9b6u5
      вчера в 08:16
      Пора уже Вирцу на повышение
      Гость
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