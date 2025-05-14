«Гудисон Парк» станет домом для женской команды «Эвертона»

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сегодня, 01:08

«Эвертон» объявил о том, что стадион «Гудисон Парк» станет постоянным местом проведения домашних матчей женской команды.

Решение было принято после углублённого анализа проекта Goodison Legacy The Friedkin Group (TFG) с момента приобретения клуба в декабре.

Женская команда начнёт выступать на арене в начале сезона 2025/26, когда мужская переедет на новый стадион. Отмечается, что этот шаг учитывает быстрый рост женской команды и потребность в более крупной и подходящей площадке, чем нынешний «Уолтон Холл Парк».