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«Гудисон Парк» станет домом для женской команды «Эвертона»

сегодня, 01:08

«Эвертон» объявил о том, что стадион «Гудисон Парк» станет постоянным местом проведения домашних матчей женской команды.

Решение было принято после углублённого анализа проекта Goodison Legacy The Friedkin Group (TFG) с момента приобретения клуба в декабре.

Женская команда начнёт выступать на арене в начале сезона 2025/26, когда мужская переедет на новый стадион. Отмечается, что этот шаг учитывает быстрый рост женской команды и потребность в более крупной и подходящей площадке, чем нынешний «Уолтон Холл Парк».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 05:41
Удачи на таком стадионе.... дома и стены помогают.
протон
протон
сегодня в 01:17
Супер, красавцы! Очень хотел, чтобы стадион оставили, хоть и не верил. Как можно вообще разрушить такой хороший стадион, да и тем более, такую историю?
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