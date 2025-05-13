Сборная США представила новые комплекты форм

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вчера, 23:56

Сборная США представила два новых комплекта форм на 2025 год для мужской и женской команд. Они разработаны в сотрудничестве с Nike.

Дебют комплекта Heartbeat Kit, выполненного в тёмном цвете, состоится в товарищеском матче мужской команды с Турцией 7 июня.

Светлый Brilliant Kit, выпуск которого приурочен к 40-летию основания женской национальной команды, будет впервые продемонстрирован на поле 31 мая в игре с Китаем. При этом женская команда будет играть до конца года в двух новых комплектах, а мужская сборная продолжит использовать уже имеющийся белый домашний вариант.