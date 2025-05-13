Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная мода

Сборная США представила новые комплекты форм

вчера, 23:56

Сборная США представила два новых комплекта форм на 2025 год для мужской и женской команд. Они разработаны в сотрудничестве с Nike.

Дебют комплекта Heartbeat Kit, выполненного в тёмном цвете, состоится в товарищеском матче мужской команды с Турцией 7 июня.

Светлый Brilliant Kit, выпуск которого приурочен к 40-летию основания женской национальной команды, будет впервые продемонстрирован на поле 31 мая в игре с Китаем. При этом женская команда будет играть до конца года в двух новых комплектах, а мужская сборная продолжит использовать уже имеющийся белый домашний вариант. Сборная США представила новые комплекты формСборная США представила новые комплекты форм

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон 2025/26
Вчера, 21:46 Фото
Официально«Бетис» сыграет в финале Лиги конференций с «Челси» в специальной форме
10 мая Фото
«Ньюкасл» поменяет эмблему клуба впервые с 1988 года
09 мая
Официально«Ливерпуль» выпустил коллекцию одежды в честь победы в ЛЧ 2004/05
06 мая Фото
Официально«Бавария» выпустила форму к 20-летию «Альянц Арены»
05 мая Фото
Официально«Зенит» сыграет с «Ахматом» в ретро-форме
03 мая Фото
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:23
Вам беженцам пойдёт ☝️😉
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:08
В брюках будут играть?
Да и обувь подозрительная, не для футбола походу.
Обычная форма.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 