Сумасшедшая интрига в Нидерландах. Тренер-открытие проваливает весну, ПСВ – в шаге от кражи года

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вчера, 23:25

Готов оставить «Аякс» без титула.

Амстердамцы мучились от глубокого кризиса

Для нынешнего «Аякса» чемпионская гонка – это нечто новое. Да, клуб совсем недавно доминировал в Эредивизи. Но этот период закончился в 2022 году – и с тех пор началась тёмная полоса. Команда распродала игроков, которые были лицом «тёмной лошадки», полуфиналиста Лиги чемипонов-18/19. Де Йонг в «Барсе», де Лигт в «Баварии», Онана в МЮ , ван де Бек в «Жироне», Зиеш в ОАЭ , Тадич играет за «Фенербахче». Последними сделками, которые потрясли рынок, стали продажи Антони и Лисандро Мартинеса в «Юнайтед» за 95 и 57 миллионов евро соответственно.

Да, удалось заработать. С другой стороны, именно с этого начался тотальный спад. Упущенное чемпионство по итогам сезона-22/23 потрясло – ранее амстердамцы четыре сезона кряду брали титул и не имели равных конкурентов. Теперь же трофей забрал «Фейеноорд». Ещё хуже дела стали в первой части сезона-23/24. Коллектив начал с победы над «Хераклесом», а после этого поделил очки с «Эксельсиором», «Фортуной», уступил «Твенте» и «Фейеноорду» (за эти две игры забил лишь единожды), в октябре потерпел ещё три поражения – от АЗ , «Утрехта» и ПСВ . К тому моменту недавний гегемон прописался в подвале турнирной таблицы – всерьёз зашла речь о борьбе за выживание.

Даже тогда команде хватило сил, чтобы финишировать в топ-5, но о ночном кошмаре никто не забыл. И потому эмоции от борьбы за титул довольно яркие.

Преодолеть спад помог итальянец – он за год поставил «Ниццу» на ноги

Летом 2022 года с тен Хагом из «Аякса» ушла эпоха. Эрик сделал небольшой по современным меркам клуб «тёмной лошадкой» еврокубков. За следующие два года «аяксиды» сменили пять тренеров. Шрёдер провалился после неплохого старта, Хейтинга тоже продержался полгода. И только нынешний тренер близок к тому, чтобы продержаться в клубе весь сезон.

Франческо Фариоли показал отличный результат с «Ниццей». Клуб к тому моменту превратился в нестабильный середняк, претендующий как максимум на пятую строчку. Куда чаще за предшествующие шесть сезонов «орлы» финишировали» ниже. Молодой итальянец сразу выдал отличный сезон – всю первую его часть и вплоть до марта «Ницца» шла в тройке, претендуя на место в Лиге чемпионов. Да, удержать позиции не удалось – в итоге стали пятыми. С другой стороны, это нормально для проекта, строительством которого тренер занимается первый год.

Летом Фариоли решил отправиться в более интересный в плане перспектив «Аякс». Тут и футбол более атакующий, и конкуренция ниже. А «Аякс» всегда остаётся командой с претензиями на чемпионство.

Уверенно шли к титулу. Чемпионство под угрозой из-за трёх матчей

Амстердамцы при Фариоли быстро споткнулись о НАК, уже во втором туре прилетело первое поражение. В то же время на дистанции первых 14 туров оно стало единственным – даже с «Фейеноордом» удалось одержать победу, а это добрый знак. Коллектив обустроился в топ-3 и ждал ошибок «Утрехта» с ПСВ . Поражение от АЗ стало хорошей встряской: «Аякс» взвинтил темп и выдал 10-матчевую победную серию. Восемь из них – «сухие». На том же отрезке «Утрехт» затрясло, ПСВ стал чаще оступаться (одна победа с 16-й по 19-й тур, столько же – с 21-го по 25-й). Амстердамцы сформировали отрыв от ближайшего преследователя в восемь очков. Казалось, с гонкой покончено.

Но фору, которую банда Фариоли зарабатывала себе несколько месяцев, растратили в кратчайшие сроки. После 29 туров «Аякс» оторвался от ПСВ на девять очков (на этом отрезке как раз обыграли «красно-белых» в очном противостоянии), но спустя три недели он растаял. Сейчас разница между первой и второй строчкой всего один балл – разрыв в девять очков сожгли за три тура.

Палачи «аяксидов» – бывшая команда ван Нистелроя

Амстердамцы сами постарались. Ладно бы команда посыпалась в матчах с «Фейеноордом» или ПСВ . Но всё намного хуже. «Утрехт» – тоже равный соперник. При этом конкуренты просто разбили «Аякс» – 0:4. Куда более стыдно, что банда Фариоли набрала только один балл в матчах со «Спартой» и НЕКом – 10-й и 13-й командами чемпионата Нидерландов. Последние вообще оформили разгром со счётом 3:0.

Поблизости оказался конкурент, который весь сезон не отпускает чемпионскую гонку. ПСВ стал второй командой, которая воспользовалась слабостью гегемона. Когда это сделал «Фейеноорд», «красно-белых» ещё тренировал Рууд ван Нистелрой – позднее менеджер перебрался в МЮ помогать тен Хагу, потом сам стал исполняющим обязанности главного тренера, а теперь возглавляет «Лестер». Тем временем Петер Бос привёл коллектив к первому с 2018 года титулу.

И команда оказалась достаточно стабильной, чтобы в новом сезоне сохранить позиции. У ПСВ был спад в январе, но весной клуб вернулся к прежнему темпу. Семь побед в восьми турах (в частности, над «Фейеноордом» 11 мая) позволили удержаться на плаву – а поскольку сам «Аякс» оказался нестабилен, банда Боса снова в игре.

Больше нет такой доминации

Судьба чемпионства в Эредивизи определится в последних двух турах. В предшествующие два сезона чемпионами становились разные команды – и теперь победитель снова может смениться. У Эредивизи уже нет ярко выраженного гегемона, который бы брал титул за титулом и не оставлял шансов соперникам. «Аякс» был таким благодаря топовой селекции и полному симбиозу руководства с тен Хагом. Теперь такой химии нет. Зато вытаскивать титул на зубах интереснее.