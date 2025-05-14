Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2024/2025

«Комо» хочет удержать Фабрегаса, предоставив грандиозный проект

вчера, 08:40

«Комо» хочет удержать Сеска Фабрегаса на должности главного тренера.

По данным источника, итальянский клуб намерен представить наставнику грандиозный проект. «Комо» готов выделить Фабрегасу 80-100 млн евро на летние трансферы, чтобы пробиться в еврокубки по итогам следующего сезона.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Комо» уведомил «Байер» о том, что не планирует расставаться с Фабрегасом
13 мая
СлухиАбаскаль станет главным тренером команды из Мексики
13 мая
СлухиСын Анчелотти может возглавить «Рейнджерс»
12 мая
СлухиХюттер может возглавить «Байер» после ухода Алонсо
12 мая
СлухиАгент Деяна Станковича пообещал помочь ему устроиться в сборную Сербии
12 мая
СлухиФлик близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»
12 мая
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:28
Всё верно делает руководство Комо, клуб на стадии возрождения после долгой паузы, связанной с финансовыми проблемами, банкротством, перепродажами клуба и т.д. Теперь же у клуба есть добротная, сформированная команда, достойное финансирование, хороший молодой тренер, который смог поднять команду в высший дивизион, ещё и как для первого сезона в Серии А, довольно неплохо там выступить, завершая сезон в середине турнирной таблицы. Так что намерения клуба сберечь тренера, который нашел подход к команде и даёт результат, вполне понятны и логичны.

Да и, на мой взгляд, самому Фабрегасу нет смысла уходить из Комо. Команда на подъёме, играет в высшем дивизионе страны, руководство полностью доверяет тренеру и всячески ему способствует и помогает, его любят болельщики. Плюс ко всему Сеск сам является акционером клуба. А идти сейчас в Байер, из которого этим летом распродадут почти весь основной костяк команды, где Фабрегаса в любом случае будут сравнивать с Алонсо и его успехами в команде, - это та ещё авантюра. Так что очень сомневаюсь, что Сеск уйдёт из Комо, по крайней мере в этом сезоне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 