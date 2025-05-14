«Комо» хочет удержать Фабрегаса, предоставив грандиозный проект

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вчера, 08:40

«Комо» хочет удержать на должности главного тренера.

По данным источника, итальянский клуб намерен представить наставнику грандиозный проект. «Комо» готов выделить Фабрегасу 80-100 млн евро на летние трансферы, чтобы пробиться в еврокубки по итогам следующего сезона.