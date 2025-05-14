«Комо» хочет удержать Фабрегаса, предоставив грандиозный проект

«Комо» хочет удержать Сеска Фабрегаса на должности главного тренера.
По данным источника, итальянский клуб намерен представить наставнику грандиозный проект. «Комо» готов выделить Фабрегасу 80-100 млн евро на летние трансферы, чтобы пробиться в еврокубки по итогам следующего сезона.
Да и, на мой взгляд, самому Фабрегасу нет смысла уходить из Комо. Команда на подъёме, играет в высшем дивизионе страны, руководство полностью доверяет тренеру и всячески ему способствует и помогает, его любят болельщики. Плюс ко всему Сеск сам является акционером клуба. А идти сейчас в Байер, из которого этим летом распродадут почти весь основной костяк команды, где Фабрегаса в любом случае будут сравнивать с Алонсо и его успехами в команде, - это та ещё авантюра. Так что очень сомневаюсь, что Сеск уйдёт из Комо, по крайней мере в этом сезоне.
Да и, на мой взгляд, самому Фабрегасу нет смысла уходить из Комо. Команда на подъёме, играет в высшем дивизионе страны, руководство полностью доверяет тренеру и всячески ему способствует и помогает, его любят болельщики. Плюс ко всему Сеск сам является акционером клуба. А идти сейчас в Байер, из которого этим летом распродадут почти весь основной костяк команды, где Фабрегаса в любом случае будут сравнивать с Алонсо и его успехами в команде, - это та ещё авантюра. Так что очень сомневаюсь, что Сеск уйдёт из Комо, по крайней мере в этом сезоне.