Сборная России не будет участвовать в турнире Центральной Азии

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вчера, 17:14

Сборная России не примет участия в турнире Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), проведение которого планируется с 26 августа по 9 сентября 2025 года. Об этом источнику сообщили в пресс-службе CAFA.

Как ранее сообщал ТАСС, представители CAFA устно обсуждали с Российским футбольным союзом ( РФС ) участие сборной России в CAFA Nations Cup без официального приглашения.

Сборная России по футболу не примет участия в CAFA Nations Cup.

В 2023 году национальная команда получала приглашение, но отказалась от участия.