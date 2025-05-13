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Сборная России не будет участвовать в турнире Центральной Азии

вчера, 17:14

Сборная России не примет участия в турнире Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), проведение которого планируется с 26 августа по 9 сентября 2025 года. Об этом источнику сообщили в пресс-службе CAFA.

Как ранее сообщал ТАСС, представители CAFA устно обсуждали с Российским футбольным союзом (РФС) участие сборной России в CAFA Nations Cup без официального приглашения.

Сборная России по футболу не примет участия в CAFA Nations Cup.

В 2023 году национальная команда получала приглашение, но отказалась от участия.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:55
Кто-то из руководства РФС еще надеется на возвращение в геввропейские кубки
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:34
В эНту сборную можно было взять вечных запасных, которые в своих клубах погоды не делают или постоянно просиживают штаны на скамейке. Кроме того, РФС не озвучил причину отказа, а казалось бы, чего проще: сошлись на обстоятельства, которые вы озвучили, и никаких вопросов бы не возникло. Поэтому предположу, что дело в другом.
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:23
Правильно, лучше на Зимбабве и Сомали тренироваться
Vilar
Vilar
вчера в 20:13
Кто б сомневался, мы изгои.
nubom
nubom
вчера в 20:06
Если официально на этот раз не пригласили, то чего тут обсуждать?...
112910415
112910415
вчера в 19:55
Ну-ну
баск
баск
вчера в 19:14, ред.
Статус турнира невнятен, проводится он в разгар сезона РПЛ, захватит 2-3 тура чемпионата России, которые надо будет куда-то распихать.
А куда?

Кроме того, возможно и клубы были против участия, либо просто отказались гарантировать предоставление своих игроков в сборную на этот турнир..
7jcvdjha8hg9
7jcvdjha8hg9
вчера в 18:38
Странное решение от чиновников, которые никак не могут найти достойных соперников
зигзаг
зигзаг
вчера в 18:29
Расформировать эту сборную. От нее никакого же толка. Финансы раздавать лучше людям
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:25
Возможно, организаторы не хотели попасть под санкции ФИФА... Со временем узнаем причину.
Вещий
Вещий
вчера в 18:19
А че так.... могли бы и поиграть .. и кто принимал такое решение...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:17
Причина?!.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 18:17
Не примет и не примет, всё равно. Поленились причину отказа озвучить, а было бы интересно о ней узнать. Может, на носу чемпионаты Мира, Европы или ОИ.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:01
Всё правильно.
А чего хотели-то все?
Кудрявый, ведь, будет участвовать в конкурсе на замещение вакансии главного тренера ФК Динамо Москва.
А ну, как выберут из числа желающих?
Не до турниров всяких там Ассоциаций футбола Центральной Азии ему...
Ни сейчас, ни после избрания кого-то: изберут - праздновать будет, прокатят - пить горькую. ))
jnfydzycd2qt
jnfydzycd2qt
вчера в 17:57
Очень жаль, не понятны действия нашего футбольного руководства.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 17:43
Российская сборная готовится к играм с Камеруном и Бахрейном. Так что не до CAFA сейчас.)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:27, ред.
Правильно, там слишком сложные соперники, мы лучше с Бахрейном сыграем. Нам нужны рекордсмены срочно. А Валере чтобы свою компетенцию так уж явственно не демонстрировать тоже лучше остерегаться серьёзных противников. А то ещё все вдруг поймут что у нас от сборной одно название, а на деле сборную так никто и не собрал. У нас всегда расширенный состав есть только в лучшем случае, да и его стабильным не назовёшь
протон
протон
вчера в 17:16
Эм, а с кем тогда будем играть? зачем нам тогда вообще нужна сборная?
Гость
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