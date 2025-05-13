Сборная России не будет участвовать в турнире Центральной Азии

Сборная России не примет участия в турнире Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), проведение которого планируется с 26 августа по 9 сентября 2025 года. Об этом источнику сообщили в пресс-службе CAFA.
Как ранее сообщал ТАСС, представители CAFA устно обсуждали с Российским футбольным союзом (РФС) участие сборной России в CAFA Nations Cup без официального приглашения.
Сборная России по футболу не примет участия в CAFA Nations Cup.
В 2023 году национальная команда получала приглашение, но отказалась от участия.
А чего хотели-то все?
Кудрявый, ведь, будет участвовать в конкурсе на замещение вакансии главного тренера ФК Динамо Москва.
А ну, как выберут из числа желающих?
Не до турниров всяких там Ассоциаций футбола Центральной Азии ему...
Ни сейчас, ни после избрания кого-то: изберут - праздновать будет, прокатят - пить горькую. ))
А чего хотели-то все?
Кудрявый, ведь, будет участвовать в конкурсе на замещение вакансии главного тренера ФК Динамо Москва.
А ну, как выберут из числа желающих?
Не до турниров всяких там Ассоциаций футбола Центральной Азии ему...
Ни сейчас, ни после избрания кого-то: изберут - праздновать будет, прокатят - пить горькую. ))
А куда?
Кроме того, возможно и клубы были против участия, либо просто отказались гарантировать предоставление своих игроков в сборную на этот турнир..
А куда?
Кроме того, возможно и клубы были против участия, либо просто отказались гарантировать предоставление своих игроков в сборную на этот турнир..