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«Сампдория» вылетела в Серию C

вчера, 23:59

«Сампдория» покинула Серию B.

Команда в матче заключительного тура сыграла в гостях вничью со «Стабией» со счётом 0:0. Клуб занял 18-е место и напрямую вылетел в Серию C.

«Сампдория» один раз выигрывала чемпионат Италии и Суперкубок страны — в сезоне 1990/91. четырежды побеждала в Кубке Италии (1984/85, 1987/88, 1988/89, 1993/94). В кампании 1991/92 коллектив из Генуи дошёл до финала Кубка европейских чемпионов, где уступил «Барселоне» (0:1 по итогам дополнительного времени).

Высший дивизион итальянского футбола генуэзцы покинули в сезоне 2022/23, заняв 20-е место.

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Сампдория
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
zvyq52ngj7j7
zvyq52ngj7j7
сегодня в 03:22
А в 1992-м играли на Уэмбли в финале Кубка чемпионов и только в дополнительное время уступили Барселоне, когда Куман зарядил из своей пушки
drug01
drug01
сегодня в 00:45
Такой интересный клуб и увы такой плохой результат!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:21
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:19
Плачевно. Ещё совсем недавно показывали классный футбол в Серии А.
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный
сегодня в 00:13, ред.
А не так давно были крепкими середняками в серри А , и впервые в своей истории оказалась в серии С . И чемпионами были в 90-е , а ещё если не ошибаюсь был случай когда Синиша Михайлович сделал хеттрик из штрафных , я больше такого не помню , по два то помним ( пример вот недавно Райс из Арсенала в ЛЧ ) , а вот трёху со штрафных не в дворовой лиге , а из большой пятёрки так и не помню .По всей видимости закончилось финансирование .
Гость
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