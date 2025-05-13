«Сампдория» вылетела в Серию C

1747169961

вчера, 23:59

«Сампдория» покинула Серию B.

Команда в матче заключительного тура сыграла в гостях вничью со «Стабией» со счётом 0:0. Клуб занял 18-е место и напрямую вылетел в Серию C.

«Сампдория» один раз выигрывала чемпионат Италии и Суперкубок страны — в сезоне 1990/91. четырежды побеждала в Кубке Италии (1984/85, 1987/88, 1988/89, 1993/94). В кампании 1991/92 коллектив из Генуи дошёл до финала Кубка европейских чемпионов, где уступил «Барселоне» (0:1 по итогам дополнительного времени).

Высший дивизион итальянского футбола генуэзцы покинули в сезоне 2022/23, заняв 20-е место.