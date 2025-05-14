Аморим решил оплатить 30 сотрудникам МЮ поездку на финал Лиги Европы

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сегодня, 00:43

По информации ESPN со ссылкой на источники, главный тренер «Манчестер Юнайтед» решил оплатить 30 сотрудникам клуба поездку с семьями на финал Лиги Европы в Бильбао.

Ранее сообщалось о том, что МЮ не будет раздавать бесплатные билеты персоналу в рамках снижения расходов.

В ситуацию вмешался Аморим, который сообщил руководителям, что оплатит поездку на финал для своего тренерского штаба, а также низкооплачиваемым членам персонала, в качестве награды и признания их вклада и преданности делу в течение трудных шести месяцев в клубе, чтобы каждый из них мог взять с собой до двух друзей или членов семьи.