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Аморим решил оплатить 30 сотрудникам МЮ поездку на финал Лиги Европы

сегодня, 00:43
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед21.05.2025 в 22:00 Не начался

По информации ESPN со ссылкой на источники, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим решил оплатить 30 сотрудникам клуба поездку с семьями на финал Лиги Европы в Бильбао.

Ранее сообщалось о том, что МЮ не будет раздавать бесплатные билеты персоналу в рамках снижения расходов.

В ситуацию вмешался Аморим, который сообщил руководителям, что оплатит поездку на финал для своего тренерского штаба, а также низкооплачиваемым членам персонала, в качестве награды и признания их вклада и преданности делу в течение трудных шести месяцев в клубе, чтобы каждый из них мог взять с собой до двух друзей или членов семьи.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 05:35
Это не ПСЖ... там всем все оплатили...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:11
Очень благородно с его стороны
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:17
Царский подарок, достойно уважения...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 03:12, ред.
Странно что тренер из своего кармана платит и вообще занимается этим вопросом.
Tex
Tex
сегодня в 01:58
Манки тратят сотни миллионов на тупейшие вещи, при этом не могут потратить сотню тысячь на то, что бы сплотить коллектив...
протон
протон
сегодня в 01:03
Это должно было сделать руководство, а не тренер. Тренеру респект!
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