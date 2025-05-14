Обладатель «Золотого мяча» Каннаваро может возглавить мексиканский клуб

Обладатель «Золотого мяча»-2006 Фабио Каннаваро может возглавить мексиканский клуб.
В приглашении итальянского специалиста заинтересованы две команды из Мексики. Наставник готов приступить к работе в мексиканском чемпионате.
Напомним, что последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо», которое он покинул в этом году.
Безупречно "читал" игру, при относительно невысоком росте (и 180 не было) играл на втором этаже великолепно...
Тренерская карьера складывается не очень...
Пожелаем ему удачи в стране сомбреро)
Безупречно "читал" игру, при относительно невысоком росте (и 180 не было) играл на втором этаже великолепно...
Тренерская карьера складывается не очень...
Пожелаем ему удачи в стране сомбреро)