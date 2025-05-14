Обладатель «Золотого мяча» Каннаваро может возглавить мексиканский клуб

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вчера, 09:43

Обладатель «Золотого мяча»-2006 может возглавить мексиканский клуб.

В приглашении итальянского специалиста заинтересованы две команды из Мексики. Наставник готов приступить к работе в мексиканском чемпионате.

Напомним, что последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо», которое он покинул в этом году.