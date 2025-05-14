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Обладатель «Золотого мяча» Каннаваро может возглавить мексиканский клуб

вчера, 09:43

Обладатель «Золотого мяча»-2006 Фабио Каннаваро может возглавить мексиканский клуб.

В приглашении итальянского специалиста заинтересованы две команды из Мексики. Наставник готов приступить к работе в мексиканском чемпионате.

Напомним, что последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо», которое он покинул в этом году.

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Все комментарии
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x6jn2x3qgc7s
вчера в 11:14
Был великолепным игроком, возможно, станет и хорошим тренером.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:28
Легенда мирового футбола, один из лучших, если не лучший, защитников в мире.
Безупречно "читал" игру, при относительно невысоком росте (и 180 не было) играл на втором этаже великолепно...
Тренерская карьера складывается не очень...
Пожелаем ему удачи в стране сомбреро)
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:53
Успехов ему в Мексике!Надеюсь получится
Гость
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