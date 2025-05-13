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«Зенит» по случаю 100-летия организует уникальную выставку трофеев

вчера, 09:19

Трофеи «Зенита» будут впервые представлены в одном месте на выставке, которая откроется в пространстве «Севкабель порт» в Санкт-Петербурге в день 100-летнего юбилея «сине-бело-голубых» 25 мая.

В пресс-службе клуба отметили:

На выставке «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» впервые в истории будут одновременно представлены все трофеи «Зенита», в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок СССР 1944-го и Кубок чемпионата страны 1984 года.

В экспозицию также войдут фотографии, личные вещи, документы, афиши и многое другое — в общей сложности около 2 000 предметов, полученных из музеев и архивов Петербурга и Москвы, а также от коллекционеров, игроков и их родственников, тренеров, журналистов и болельщиков. В ознакомлении с коллекцией помогать посетителям будет аудиогид, который также поможет услышать звуки с матчей разных лет, воспоминания ветеранов и легенд «Зенита».

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Все комментарии
100лет
100лет
сегодня в 05:27
Кубок УЕФА брали только два клуба Зенит и ЦСКА, к сожалению это очень мало для российского футбола (настоящего и советского).
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 20:10, ред.
Милый Руслик и иже с вами. Согласен, всё было куплено: и Кубок УЕФА, и Суперкубок, и другие многочисленные титулы и трофеи. В корень смОтрите. Так держать.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:07
100 лет - в любом случае круглая, солидная дата, и даже если бы не было никаких трофеев, выставка была бы необходима. У "Зенита" они есть. Да и бог с ними, трофеями. Достаточно было бы фотографий лиц, причастных к Ленинградскому футболу, и кадров кинохроники, чтобы выставка прошла успешно.
112910415
112910415
вчера в 19:58
Рискуют малость...
memphis
memphis ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:08
Ещё Пошкуса, Молло и других ребят из КС
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 15:59, ред.
    hjlzuf
    hjlzuf ответ 892prf7pq785 (раскрыть)
    вчера в 14:48
    "Тогда гегемон ещё не знал, что можно просто тупо накупить за газ кучу бразильян..."
    -----------------------------------------
    Конечно не знал. Но когда Спартак, ЦСКА............... стали тупо покупать бразильян (Робсон, Самарони, Пениче..........) то и Зенит заразился.
    4RT
    4RT
    вчера в 14:47
    Кто подбитые танки выставляет, а кто вазоны
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 14:34
    Халк в шубе и с чемоданом денег тоже будет?)
    alexamit
    alexamit ответ a9gew6ehakwn (раскрыть)
    вчера в 14:05
    С такой игрой,как в конце ЧР организует к сожалению.
    Zimmer
    Zimmer
    вчера в 13:31
    Для статистики интересно было бы посмотреть эти трофеи.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 13:28
    самым главным экспонатом был бы чемодан с деньгами газпрома, на который куплены все остальные "трофеи"
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 13:22
    "А на отдельном стенде будут выставлены сейфы, саквояж, мешки и другие ёмкости из под денег Газпрома. С указанием ёмкости.........."
    -------------------------------------------
    Без бухгалтеров тут не обошлось. Больная тема для них.))
    альсато
    альсато
    вчера в 13:08
    Любая выставка-это здорово!..когда есть куда пойти и на, что посмотреть!.....вот только про УНИКАЛЬНОСТЬ (на мой взгляд) это перебор..так как живем в мире-когда ВСЕ познается в сравнении!...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 13:05
    Маркизио не забудьте пригласить, ну и Рязанцева с Бухаровым
    LOpp
    LOpp ответ hohol2 (раскрыть)
    вчера в 12:44
    еще забыл про кубок премьер лиги
    hohol2
    hohol2
    вчера в 12:07
    Супер Кубок УЕФА в России можно посмотреть только в Питере.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 11:40
    Три кубка ЛЧ. три Суперкубка Европы. Портсигар импортный, тоже три штуки.
    892prf7pq785
    892prf7pq785
    вчера в 11:31, ред.
    Значок за вылет во вторую лигу не забудьте какой-нибудь выпустить для выставки.

    На 75-тысячный стадион имени Кирова в 1991 году приходило в лучшем случае несколько тысяч, а на последние матчи — пара сотен болельщиков. Как и в прошлом сезоне, команда заняла 18 место, но на этот раз оно уже означало вылет во вторую лигу.

    Произошедший в декабре 1991 распад СССР привёл к образованию независимых чемпионатов бывших союзных республик, и «Зенит» вместо второй лиги СССР оказался в высшей лиге чемпионата России.

    Тогда гегемон ещё не знал, что можно просто тупо накупить за газ кучу бразильян
    hwzctr237n7k
    hwzctr237n7k
    вчера в 11:25
    У Зенита хоть показать есть что, а у некоторых кроме плакатов 7-0 с ЛЧ больше нечего.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 11:24
      a9gew6ehakwn
      a9gew6ehakwn
      вчера в 10:42
      Скоро им Краснодар ещё серебряные медали для коллекции к юбилею организует
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 10:24
      Надо это на крыше Баклан арены сделать))))
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 10:22
      Новый завезти похоже не удастся, пришлось старые выставлять
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 10:07
      Почему недоступный?
      Зачем так плохо о российском футболе?
      Просто время не подошло... Вы кстати после 2008 года тоже на международной арене не очень....))
      29khpgzastrm
      29khpgzastrm
      вчера в 10:06
      И вход туда будет платным...
      alexgurzan
      alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 10:05
      Пожалуйста, удачи в конкурсе!
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ alexgurzan (раскрыть)
      вчера в 10:02
      Получил, ещё рпз спасибо!!!
      Futurista
      Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 10:01, ред.
      Молодец...садись ..5...)...
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 09:53
      Абсолютно убедили - этот футбольный триумф должен быть с вишенкой на торте...!
      Завтра в неравном сражении Зенит выйдет победителем, а Краснодар попытается прыгнуть выше своей и динамовской головы...
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