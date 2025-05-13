«Зенит» по случаю 100-летия организует уникальную выставку трофеев

Трофеи «Зенита» будут впервые представлены в одном месте на выставке, которая откроется в пространстве «Севкабель порт» в Санкт-Петербурге в день 100-летнего юбилея «сине-бело-голубых» 25 мая.
В пресс-службе клуба отметили:
На выставке «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» впервые в истории будут одновременно представлены все трофеи «Зенита», в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок СССР 1944-го и Кубок чемпионата страны 1984 года.
В экспозицию также войдут фотографии, личные вещи, документы, афиши и многое другое — в общей сложности около 2 000 предметов, полученных из музеев и архивов Петербурга и Москвы, а также от коллекционеров, игроков и их родственников, тренеров, журналистов и болельщиков. В ознакомлении с коллекцией помогать посетителям будет аудиогид, который также поможет услышать звуки с матчей разных лет, воспоминания ветеранов и легенд «Зенита».
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Конечно не знал. Но когда Спартак, ЦСКА............... стали тупо покупать бразильян (Робсон, Самарони, Пениче..........) то и Зенит заразился.
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Конечно не знал. Но когда Спартак, ЦСКА............... стали тупо покупать бразильян (Робсон, Самарони, Пениче..........) то и Зенит заразился.
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Без бухгалтеров тут не обошлось. Больная тема для них.))
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Без бухгалтеров тут не обошлось. Больная тема для них.))
На 75-тысячный стадион имени Кирова в 1991 году приходило в лучшем случае несколько тысяч, а на последние матчи — пара сотен болельщиков. Как и в прошлом сезоне, команда заняла 18 место, но на этот раз оно уже означало вылет во вторую лигу.
Произошедший в декабре 1991 распад СССР привёл к образованию независимых чемпионатов бывших союзных республик, и «Зенит» вместо второй лиги СССР оказался в высшей лиге чемпионата России.
Тогда гегемон ещё не знал, что можно просто тупо накупить за газ кучу бразильян
На 75-тысячный стадион имени Кирова в 1991 году приходило в лучшем случае несколько тысяч, а на последние матчи — пара сотен болельщиков. Как и в прошлом сезоне, команда заняла 18 место, но на этот раз оно уже означало вылет во вторую лигу.
Произошедший в декабре 1991 распад СССР привёл к образованию независимых чемпионатов бывших союзных республик, и «Зенит» вместо второй лиги СССР оказался в высшей лиге чемпионата России.
Тогда гегемон ещё не знал, что можно просто тупо накупить за газ кучу бразильян
Зачем так плохо о российском футболе?
Просто время не подошло... Вы кстати после 2008 года тоже на международной арене не очень....))
Зачем так плохо о российском футболе?
Просто время не подошло... Вы кстати после 2008 года тоже на международной арене не очень....))
Завтра в неравном сражении Зенит выйдет победителем, а Краснодар попытается прыгнуть выше своей и динамовской головы...
Завтра в неравном сражении Зенит выйдет победителем, а Краснодар попытается прыгнуть выше своей и динамовской головы...