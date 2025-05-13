«Зенит» по случаю 100-летия организует уникальную выставку трофеев

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вчера, 09:19

Трофеи «Зенита» будут впервые представлены в одном месте на выставке, которая откроется в пространстве «Севкабель порт» в Санкт-Петербурге в день 100-летнего юбилея «сине-бело-голубых» 25 мая.

В пресс-службе клуба отметили:

На выставке «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» впервые в истории будут одновременно представлены все трофеи «Зенита», в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА , Кубок СССР 1944-го и Кубок чемпионата страны 1984 года.

В экспозицию также войдут фотографии, личные вещи, документы, афиши и многое другое — в общей сложности около 2 000 предметов, полученных из музеев и архивов Петербурга и Москвы, а также от коллекционеров, игроков и их родственников, тренеров, журналистов и болельщиков. В ознакомлении с коллекцией помогать посетителям будет аудиогид, который также поможет услышать звуки с матчей разных лет, воспоминания ветеранов и легенд «Зенита».