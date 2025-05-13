«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон 2025/26

«Манчестер Сити» и Puma представили новый домашний комплект формы на сезон 2025/26.
Впервые в истории клуба на домашней форме появилась диагональная полоса, известная по выездному комплекту.
В новой форме команда будет играть на ближайшем Клубном чемпионате мира, который пройдёт летом в США.
В паре Актобе-Кайсар(завтра в 18-30) перепроверьте ставочные коэффициенты.
Сдаётся мне, что там ошибочка.
В паре Актобе-Кайсар(завтра в 18-30) перепроверьте ставочные коэффициенты.
Сдаётся мне, что там ошибочка.