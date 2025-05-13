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«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон 2025/26

вчера, 21:46

«Манчестер Сити» и Puma представили новый домашний комплект формы на сезон 2025/26.

Впервые в истории клуба на домашней форме появилась диагональная полоса, известная по выездному комплекту.

В новой форме команда будет играть на ближайшем Клубном чемпионате мира, который пройдёт летом в США.«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон 2025/26 «Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон 2025/26

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:26
Не знаю как с трибуны, но с крупного плана телеэкрана что с полосой что без неё будет одинаково. Слишком мелко и невзрачно белое на голубом
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 23:17
Нормально смотрится!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:56
Доброго Здоровья всем админам сайта!
В паре Актобе-Кайсар(завтра в 18-30) перепроверьте ставочные коэффициенты.
Сдаётся мне, что там ошибочка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:49
Форма как форма ,симпатичная...
Гость
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