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Бахрейн выразил заинтересованность в товарищеском матче c Россией

вчера, 12:42

Чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в РФ Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати сообщил о том, что его страна заинтересована в проведении товарищеского матча против команды России.

В спорте возможно все, особенно с Россией. Мы с нетерпением ждем возможности сыграть со сборной России. Федерации должны обсудить и решить по дате, в какой период это возможно. Есть обязательства с обеих сторон. Конечно, мы открыты для обсуждения даты.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 22:50
После Бахрейна есть ещё Мальдивские острова и Сингапур. Потом будем играть с районами, улицами, дворами и, конечно, домами.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:21
А если кроме футбола интересоваться гонками Ф1, то узнал бы про Бахрейн ещё лет 20 назад. Ведь в королевских гонках пилотировали соотечественники Петров, Квят.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:01
Можно и с Бахрейном поиграть !
протон
протон
вчера в 15:51
Интересно за чей счет
7j4g3hj5667x
7j4g3hj5667x
вчера в 15:51
Очевидно, кроме России, с Бахрейном вряд ли кто хочет еще играть товарищеский матч.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:37
Ну всё, счастье привалило.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 15:13
Вы реально не знали, что существует страна Бахрейн?
И никогда не слышали о сборной Бахрейна?
Даю подсказку, откройте рейтинг ФИФА и так можно даже географию выучить.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 14:43
Интересно, а что движет тем же Бахрейном, выразившем готовность встретиться с нашей сборной. Делать им что ли нечего, не пойму.
альсато
альсато ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 14:38
НИКОГДА не поздно учиться))))
v7rvq6dpq5av
v7rvq6dpq5av ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:32
спасибо, поправили
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:19
Бахрейн хочет сыграть со сборной Россией товарищеский матч, а не сыграть против России.
Кажется игра слов, но как говорится есть много нюансов, вплоть до изменения смысла сказанных слов.
Думаю надо немного поправить заголовок, основываясь на слова чрезвычайного и полномочного посла Бахрейна в РФ Ахмеда Абдулрахмана Махмуда Исмаила Аль-Саати.
зигзаг
зигзаг
вчера в 13:47
Сколько денег вникуда растрачивается на содержание сборной. В каждом городе по небоскребу можно выстроить и заселить нуждающихся
Александр Апалько
Александр Апалько ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 13:35
Всё верно. Если бы не печальные события последних лет, мы о них и не узнали...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:33
Дзюба бы тоже ждал матча с Бахрейном, но закрыл гештальт пораньше, так что извините
tdtb398axpz2
tdtb398axpz2
вчера в 13:32
Опять 7-0 или примерно столько же?
Вещий
Вещий
вчера в 12:58
Сколько экзотических сборных по футболу я узнал за последнее время...:)))
Гость
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