Бахрейн выразил заинтересованность в товарищеском матче c Россией

Чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в РФ Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати сообщил о том, что его страна заинтересована в проведении товарищеского матча против команды России.

В спорте возможно все, особенно с Россией. Мы с нетерпением ждем возможности сыграть со сборной России. Федерации должны обсудить и решить по дате, в какой период это возможно. Есть обязательства с обеих сторон. Конечно, мы открыты для обсуждения даты.