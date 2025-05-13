Бахрейн выразил заинтересованность в товарищеском матче c Россией

Чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в РФ Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати сообщил о том, что его страна заинтересована в проведении товарищеского матча против команды России.
В спорте возможно все, особенно с Россией. Мы с нетерпением ждем возможности сыграть со сборной России. Федерации должны обсудить и решить по дате, в какой период это возможно. Есть обязательства с обеих сторон. Конечно, мы открыты для обсуждения даты.
И никогда не слышали о сборной Бахрейна?
Даю подсказку, откройте рейтинг ФИФА и так можно даже географию выучить.
И никогда не слышали о сборной Бахрейна?
Даю подсказку, откройте рейтинг ФИФА и так можно даже географию выучить.
Кажется игра слов, но как говорится есть много нюансов, вплоть до изменения смысла сказанных слов.
Думаю надо немного поправить заголовок, основываясь на слова чрезвычайного и полномочного посла Бахрейна в РФ Ахмеда Абдулрахмана Махмуда Исмаила Аль-Саати.
Кажется игра слов, но как говорится есть много нюансов, вплоть до изменения смысла сказанных слов.
Думаю надо немного поправить заголовок, основываясь на слова чрезвычайного и полномочного посла Бахрейна в РФ Ахмеда Абдулрахмана Махмуда Исмаила Аль-Саати.