«Селтик» лишился ещё одного игрока перед матчем с «Зенитом»

Полузащитник «Селтика» Нир Биттон выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщил главный тренер шотландского клуба Брендан Роджерс:

«В целом этот год был тяжёлым для нас с точки зрения травм. Нир Биттон, судя по всему, не будет играть до конца сезона, что, несомненно, является для нас ударом. У него проблемы с коленом, и, вероятно, потребуется операция, так что он не сможет нам помочь».

В текущем сезоне Биттон принял участие в 23 матчах во всех турнирах и стал автором 2 результативных передач.

Отметим, что в лазарете «Селтика» перед игрой с «Зенитом» в Лиге Европы пребывают 7 футболистов. В том числе, основной защитник команды Дедрик Боята и первый вратарь Крейг Гордон.