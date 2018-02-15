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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио---
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23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К---
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«Селтик» лишился ещё одного игрока перед матчем с «Зенитом»

сегодня, 07:00
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:05 Не начался

Полузащитник «Селтика» Нир Биттон выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщил главный тренер шотландского клуба Брендан Роджерс:

«В целом этот год был тяжёлым для нас с точки зрения травм. Нир Биттон, судя по всему, не будет играть до конца сезона, что, несомненно, является для нас ударом. У него проблемы с коленом, и, вероятно, потребуется операция, так что он не сможет нам помочь».

В текущем сезоне Биттон принял участие в 23 матчах во всех турнирах и стал автором 2 результативных передач.

Отметим, что в лазарете «Селтика» перед игрой с «Зенитом» в Лиге Европы пребывают 7 футболистов. В том числе, основной защитник команды Дедрик Боята и первый вратарь Крейг Гордон.

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Все комментарии
Михалыч 75
Михалыч 75
сегодня в 11:45
Удачи Зениту и без травм , а также успехов кочегарам в Ницце и Спартаку на Открывашке
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:16
Селтик скорей всего имеет не верное представление о нашем футболе.
Ведь в последний раз 5,5 лет назад, он играл с российским клубом-середняком и унизил их со счетом 1:2 в гостях и 3:2 дома.
Кирилыч
Кирилыч ответил antant1
сегодня в 11:10
antant1:
Зенит обязан проходить такой Селтик. Да даже если бы основой Селтик сыграл все-равно обязаны проходить
Обязаны. Но им мешки с баблом бегать по полю мешают. Если х..ней страдать не будут-пройдут.
antant1
antant1
сегодня в 11:06
Зенит обязан проходить такой Селтик. Да даже если бы основой Селтик сыграл все-равно обязаны проходить
Foxes
Foxes
сегодня в 11:04
Да что ты будешь делать.
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 10:03
Еще чуть чуть зенька денежек проплатит и у соперника на поле выйдет толькл воротчик)
А так то победы зениту!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил FILL3286
сегодня в 09:41
FILL3286:
Как бакланы с нее слетят))
и вообще "жизнь как футбол. если не забиваешь ты, забивают тебе")
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил FILL3286
сегодня в 09:36
FILL3286:
Как бакланы с нее слетят))
"не надо сбивать с толку твоими эротическими фантазиями")
Doping87
Doping87
сегодня в 09:25
Сегодня будет качественный футбол! Зенит обязан проходить в следующий раунд!
andre_can
andre_can
сегодня в 08:57
теперь отмаза классная...мол проиграли так как игроков основы не было...
legendsofsails
legendsofsails
сегодня в 08:41
Ненависть Соккера к Зениту доходит до смешного- они даже не поставили матч с Селтиком в сетку матчей на сайте- типа такого матча вообще не будет! ХАХАХА!!!
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответил FILL3286
сегодня в 08:37
FILL3286:
Они им и даром не нужны)))
Да уж, такое гойло затруднительно кому-нибудь кроме баклажанов впарить
ДСА
ДСА
сегодня в 08:24
Отгружать надо Селтику по полной.
kastites
kastites
сегодня в 08:17
Печально
FILL3286
FILL3286 ответил DawnOfDestiny
сегодня в 07:57
DawnOfDestiny:
удачи нашим! обязаны проходить на зависть пупсам) кстати, когда пальму трясти стоит?
Как бакланы с нее слетят))
FILL3286
FILL3286 ответил Obdulio Varela
сегодня в 07:54
Obdulio Varela:
Пусть у бакланов пяток-другой особей арендуют, те себе ещё накупят
Они им и даром не нужны)))
Аденн
Аденн
сегодня в 07:49
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 07:49
    Зенит победит состав игроков хороший
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 07:46
    Они бы и так играли вторым составом против второсортной Аргентины))
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela ответил DawnOfDestiny
    сегодня в 07:45
    DawnOfDestiny:
    а в подмасковье реально только Лукойл и пиво Трёхгогрное? а, там еще Казанский) сорри забыл)
    Ин на!
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил Obdulio Varela
    сегодня в 07:18
    Obdulio Varela:
    Пусть у бакланов пяток-другой особей арендуют, те себе ещё накупят
    а в подмасковье реально только Лукойл и пиво Трёхгогрное? а, там еще Казанский) сорри забыл)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил MALOVAR
    сегодня в 07:14
    MALOVAR:
    и я бы с тобой ,у нас не принято с парнями знакомиться ))) питер питер..
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      сегодня в 07:14
      Пусть у бакланов пяток-другой особей арендуют, те себе ещё накупят
      MALOVAR
      MALOVAR ответил DawnOfDestiny
      сегодня в 07:12
      и я бы с тобой ,у нас не принято с парнями знакомиться ))) питер питер..
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny ответил MALOVAR
      сегодня в 07:11
      MALOVAR:
      И еще один ка минимум будет отминусован судьей
      "Manowar" еще знаю, а вот с тобой бы точно не познакомился на улице)
      MALOVAR
      MALOVAR
      сегодня в 07:08
      И еще один ка минимум будет отминусован судьей
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      сегодня в 07:08
      удачи нашим! обязаны проходить на зависть пупсам) кстати, когда пальму трясти стоит?
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