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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Генич: «Нулевая ничья в матче „Спартак“ - „Атлетик“ выглядит очень неплохо»

сегодня, 08:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик21:00 Не начался

Российский комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от первой игры раунда плей-офф Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком».

«Помню комментарий Леонида Федуна после жеребьевки плей-офф Лиги Европы о том, что „Севилья“ сильнее „Атлетика“. По таблице так оно и есть. Но при условии, что „Спартак“ находится в хорошей форме, ему проще и приятнее действовать как раз против „Севильи“, которая играет сама и дает играть другим. Баски же могут многое не позволить и при этом обладают собственными ресурсами в виде стандартов и контратак.

Вряд ли нас ждет сегодня открытая игра с большим количеством голов. У „Атлетика“ лучше соревновательный игровой тонус. „Спартаку“ в этом плане будет сложновато, хотя год назад Каррера к весеннему этапу команду здорово подготовил. Мне бы хотелось, конечно, чтобы больше работы было у Кепы, чем у Адуриса. Но „Атлетик“ может наказывать за ошибки. Соперник очень хорошо играет наверху, и травма Джикии вносит некоторые опасения.

„Спартаку“ важно сыграть на ноль на своем поле, это в большей степени приоритет, чем победа с пропущенным мячом. Даже нулевая ничья в первом матче будет выглядеть очень неплохо».

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Все комментарии
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 13:24
Вся беда в том, что Атлетик счёт 0-0 тоже вполне устроит. Спартаку надо искать счастье в атаке. Баленсиага на левом фланге травмирован, а центр обороны после зимней трансферной компании выглядит у Бильбао немного не сыгранным. В обороне многое будет зависеть от Фернандо и Глушакова. Если прихватят Рауля Гарсию, то это гарантия успеха. 80% опасности приходят от него.
ОЛЛС
ОЛЛС
сегодня в 13:02
Никаких разговоров об удовлетворенности от ничьей и быть не может.Дома надо побеждать,а в гостях выстоять.Другие варианты не подходят.Этот вариант лучший и наиболее реальный.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 11:14
Генич позорище скажи еще что лучший исход твоего предсказания ничья со счетом 0--0
LOpp
LOpp
сегодня в 10:47
дома нужно только побеждать и желательно с разницей в 2 мяча и больше
Zimka
Zimka
сегодня в 10:36
Рассчитывать на победу в Бильбао это провальная тактика, надо дома решать все вопросы.
GGGringOOO
GGGringOOO
сегодня в 10:36
Спартак.....сыграть на ноль.....Спартак........на ноль. Мы так умеем ?
Байкал-38
Байкал-38 ответил За адекватность
сегодня в 10:34
За адекватность:
Может ничья на своем поле с 5 командой Сегунды тоже будет круто, или с 3 командой 3-го дивизиона Англии за счастье?
На сегодняшний день Атлетик Б занимает 13 место в чемпионате Испании, а в том году занял 7 место! В том году на 5 месте был Вильярреал, впрочем и сегодня он там же, но с ним Спартак не играет!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:26
Не понимаю таких высказываний! Спартак играет дома с середняком Испании и думать о нулевой ничьей, а в ответном матче о чём думать тогда, что бы не унизили, так, что ли?
Я думаю победа 2:1 или 3:2 даёт больше шансов чем 0:0, ведь баскам придётся отыгрываться и идти вперёд, вот тут то и есть шанс поймать их на контратаке.
А при счёте 0:0 баски будут атаковать и если забьют, Спартаку в любом случае придётся раскрываться. Так, что лучше выигрывать, а в Бильбао сушить игру и ловить моменты!
Удачи всем нашим российским клубам!!!
Беланов
Беланов ответил Zak11
сегодня в 10:24
Zak11:
Шутки про 0:7 опять. Вчера Порту дома сгорел 0:5. Я сомневаюсь, что кто то из наших клубов от Ливера меньше бы пропустил)
Конечно любой мог пропустить. Но пропустил напыщенный Спартак
За адекватность
За адекватность
сегодня в 10:13
Может ничья на своем поле с 5 командой Сегунды тоже будет круто, или с 3 командой 3-го дивизиона Англии за счастье?
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:07
"...выглядит очень неплохо". Они что, уже сыграли?
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 10:06
Вперед Спартак! Только победа!
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 10:06
нулей точно не будет.
у обеих команд корявая защита.
так что, тут победит не кто меньше пропустит, а кто больше забьет.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 09:56
Нужна победа желательно в несколько мячей,в Бильбао будет очень тяжело...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 09:51
У меня другое мнение Спартак победит
Zak11
Zak11 ответил Беланов
сегодня в 09:51
Беланов:
Для Спартака всё, что меньше 0:7, уже выглядит неплохо
Шутки про 0:7 опять. Вчера Порту дома сгорел 0:5. Я сомневаюсь, что кто то из наших клубов от Ливера меньше бы пропустил)
Kerri
Kerri
сегодня в 09:50
Ничьей еще добиться надо!
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 09:48
Можно согласиться с комментатором.

Единственный, но большой плюс Атлетика - игровой тонус. Команда предпочитает быстрые контратаки и умеет терпеть.
Не исключен вариант, что Спартак сделает выбор в пользу кубка и чемпионата)
ДСА
ДСА
сегодня в 09:31
Главное не пропустить, но забивать тоже надо.
Беланов
Беланов
сегодня в 09:27
Для Спартака всё, что меньше 0:7, уже выглядит неплохо
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 09:11
2:0 будет
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