Генич: «Нулевая ничья в матче „Спартак“ - „Атлетик“ выглядит очень неплохо»

Российский комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от первой игры раунда плей-офф Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком».

«Помню комментарий Леонида Федуна после жеребьевки плей-офф Лиги Европы о том, что „Севилья“ сильнее „Атлетика“. По таблице так оно и есть. Но при условии, что „Спартак“ находится в хорошей форме, ему проще и приятнее действовать как раз против „Севильи“, которая играет сама и дает играть другим. Баски же могут многое не позволить и при этом обладают собственными ресурсами в виде стандартов и контратак.

Вряд ли нас ждет сегодня открытая игра с большим количеством голов. У „Атлетика“ лучше соревновательный игровой тонус. „Спартаку“ в этом плане будет сложновато, хотя год назад Каррера к весеннему этапу команду здорово подготовил. Мне бы хотелось, конечно, чтобы больше работы было у Кепы, чем у Адуриса. Но „Атлетик“ может наказывать за ошибки. Соперник очень хорошо играет наверху, и травма Джикии вносит некоторые опасения.

„Спартаку“ важно сыграть на ноль на своем поле, это в большей степени приоритет, чем победа с пропущенным мячом. Даже нулевая ничья в первом матче будет выглядеть очень неплохо».