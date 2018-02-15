Инфантино: «Мне не нравится нынешнее состояние рынка футбольных трансферов»

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил обеспокоенность текущими ценами на трансферы, которые перешли все грани разумного.



«Мне не нравится нынешнее состояние рынка футбольных трансферов. Плата за игроков выросла до 6.4 млрд долларов за год, а гонорары для агентов и посредников - до 500 млн.



Мы должны вернуться к ценностям, которые изначально были в футболе. Нам также необходимо подумать о введении лимита на зарплаты игроков».



Ранее Джанни Инфантино заявил, что хочет видеть голкипера Джанлуиджи Буффона в структуре ФИФА.