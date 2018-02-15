Джан: «„Ливерпуль“ может занять второе место в АПЛ»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан полагает, что «красные» вполне могут занять второе место по итогам текущего розыгрыша АПЛ. В данный момент мерсисайдцы идут третьими, отставая от второго МЮ на 2 очка.

«Думаю, мы можем занять второе место в таблице по итогам сезона. Выиграть титул нам будет сложновато, но мы сосредоточены на всех турнирах.

Я нахожусь в самом расцвете сил и прогрессирую в „Ливерпуле“. Также хочу сделать шаг вперед вместе со сборной Германии, проявить себя и сыграть важную роль в команде».

Контракт Джана с «Ливерпулем» заканчивается этим летом.