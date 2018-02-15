Защитник «Лацио» купил 1000 билетов на матч со «Стяуа» и раздал их фанатам «Динамо»

По информации итальянской прессы, защитник «Лацио» Штефан Раду купил 1000 билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Стяуа» и отдал их заклятым соперникам румынского клуба — фанатам бухарестского «Динамо», которые наверняка будут болеть за римский коллектив. Раду также родом из Румынии и ранее выступал в составе динамовцев.

Хозяев в этом матче будут поддерживать порядка 40 тысяч болельщиков.

Напомним, что всего несколько дней назад «бьянкочелести» разгромно уступили «Наполи» в чемпионате Италии.

Встреча Лиги Европы между ФКСБ («Стяуа») и «Лацио» состоится сегодня в 23:05 по московскому времени.