Погребняк отправился с «Тосно» на третий зимний сбор

Пресс-служба «Тосно» назвала состав команды и соперников на третьем зимнем тренировочном сборе, который, как и два предыдущих, пройдет в турецком Белеке.
Вратари: Василий Лукичев, Михаил Опарин, Давид Юрченко;
Защитники: Андрей Буйволов, Раде Дугалич, Аслан Дудиев, Денис Кутин, Неманья Миюшкович, Сергей Сухарев, Евгений Чернов, Виталий Шахов, Тимофей Маргасов;
Полузащитники: Владимир Быстров, Вагиз Галиулин, Андерсон Карвальо, Александр Карницкий, Резиуан Мирзов, Рустем Мухаметшин, Максим Палиенко, Марко Полетанович, Нуну Роша, Рикардиньо, Алексей Скворцов, Александр Трошечкин, Ян Казаев, Илья Жигулев, Александр Макаров;
Нападающие: Георгий Мелкадзе, Никола Труич, Павел Погребняк.
Ожидается, что Павел Погребняк заключит контракт с «Тосно» в ближайшие дни.
17 февраля тосненцы сыграют с армянским «Бананцом», 20 февраля – с курским «Авангардом», 23 февраля – с «Акжайыком» из Казахстана.
26 февраля сбор завершится.