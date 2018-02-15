Погребняк отправился с «Тосно» на третий зимний сбор

Пресс-служба «Тосно» назвала состав команды и соперников на третьем зимнем тренировочном сборе, который, как и два предыдущих, пройдет в турецком Белеке.

Вратари: Василий Лукичев, Михаил Опарин, Давид Юрченко;

Защитники: Андрей Буйволов, Раде Дугалич, Аслан Дудиев, Денис Кутин, Неманья Миюшкович, Сергей Сухарев, Евгений Чернов, Виталий Шахов, Тимофей Маргасов;

Полузащитники: Владимир Быстров, Вагиз Галиулин, Андерсон Карвальо, Александр Карницкий, Резиуан Мирзов, Рустем Мухаметшин, Максим Палиенко, Марко Полетанович, Нуну Роша, Рикардиньо, Алексей Скворцов, Александр Трошечкин, Ян Казаев, Илья Жигулев, Александр Макаров;

Нападающие: Георгий Мелкадзе, Никола Труич, Павел Погребняк.

Ожидается, что Павел Погребняк заключит контракт с «Тосно» в ближайшие дни.

17 февраля тосненцы сыграют с армянским «Бананцом», 20 февраля – с курским «Авангардом», 23 февраля – с «Акжайыком» из Казахстана.

26 февраля сбор завершится.