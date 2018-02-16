«Атлетико» положил «Копенгаген» на лопатки

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Копенгаген» сперва забил «Атлетико», но позже «матрасники» отыгрались и довели дело до уверенной победы.
Копенгаген, стадион «Паркен»
«Копенгаген» – «Атлетико» – 1:4 (1:2)
Голы: Фишер 15 — Ньигес 21, Гамейро 37, Гризманн 71, Витоло 77.
«Копенгаген»: Ольсен, Люфтнер, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Квист, Грегуш, Фальк (Сантандер 62), Сков (Бенгтссон 73), Сотериу, Фишер (Павлович 72).
Главный тренер: Столе Сольбаккен.
«Атлетико»: Мойя, Годин, Хименес, Эрнандес, Хуанфран, Ньигес, Партей, Коке (Габи 80), Корреа (Феррейра Карраско 59), Гризманн, Гамейро (Витоло 69).
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения: Сков 24, Корреа 44.
Судья: Алексей Кульбаков.
В другой встрече 1/16 финала «Марсель» разгромил «Брагу».