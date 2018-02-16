Черышев не помог «Вильярреалу» увезти из Лиона хотя бы ничью

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Лион» достаточно уверенно расправился с «Вильярреалом».
Лион, стадион «Групама Стэдиум»
«Лион» – «Вильярреал» – 3:1 (0:0)
Голы: Ндомбеле 46, Фекир 49, Депай 82 — Форнальс 63.
«Лион»: Лопеш, Морель, Марсело, Маркал, Рафаэл (Менди 84), Фекир, Тусар, Ндомбеле, Диас, Ауар (Депай 73), Траоре (Корне 77).
Главный тренер: Бруно Женезио.
«Вильярреал»: Асенхо, Руис, Гонсалес, Эрнандес, Коста, Гаспар, Форнальс (Раба 89), Тригерос, Кастильехо (Унал 54), Черышев (Сориано 74), Бакка.
Главный тренер: Хавьер Кальеха.
Предупреждения: Гонсалес 42, Черышев 43, Маркал 73, Эрнандес 90+1.
Судья: Виктор Кашшаи.
В параллельной встрече «Атлетико» одержал выездную победу над «Копенгагеном».