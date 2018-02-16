Фернандеш: «Не простил бы себе, если бы не реализовал пенальти»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, автор хет-трика в матче с «Ниццей», прокомментировал победу своей команды в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы (3:2):

«Было трудно. В составе „Ниццы“ много хороших футболистов, а мы не лучшим образом начали матч. Во втором тайме улучшили игру. Конечно, помогло и удаление. В любом случае во второй половине мы смотрелись лучше – это плоды хорошей работы на сборах.

Конечно, свою роль сыграли замены. Однако в первом тайме мы играли плохо именно как команда. На второй вышли с новыми силами, лучше оборонялись. „Ницца“ села в защиту, но мы находили способы вскрывать оборону. Когда „Ницца“ осталась вдесятером, и счёт стал 2:2, поняли, что можно победить.

Я понимал, что пенальти – это важнейший момент матча. Что нужно забивать и переламывать ситуацию. Если бы не реализовал пенальти, себе бы этого не простил.

Нельзя говорить, что результат противостояния практически решён. Нужно уважать соперника. В московском матче необходимо сыграть так же, как во втором тайме.

Хет-трик? Главное, что команда победила. Но, конечно, я счастлив. У меня редко получается делать хет-трики, а в этом розыгрыше Лиги Европы их уже два. Надеюсь, нас ждут ещё много хороших матчей».