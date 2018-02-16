Губернатор Краснодарского края: «Продемонстрируем гостям ЧМ наше кубанское гостеприимство»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал теплый прием гостям ЧМ-2018:

«Мы покажем во всей красе наш кубанский колорит и продемонстрируем наше кубанское гостеприимство.

Подготовка тренировочных баз и стадиона „Фишт“? Все будет готово на 100%, это не подлежит никакому сомнению».

Мэр Сочи Анатолий Пахомов добавил:

«Мы делаем фан-зону в самом центре города на 10 тыс. человек и огромную развлекательную кампанию. Болельщики не только футбол будут смотреть на больших экранах, для них пройдут концерты звезд и другие мероприятия. Уверяю, что город будет удивлять своей красотой: мы к каждому сезону приводим его в порядок, но в этом году постараемся особо. Кухня в Сочи тоже всегда была хорошей - у нас 1,4 тыс. ресторанов и кафе, традиционные шашлыки, китайская еда, корейская, европейская, итальянская, в год проводится 40 гастрономических форумов».

Ранее Кондратьев заявлял, что Краснодарский край готов принять чемпионат мира на самом высоком уровне.