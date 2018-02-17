«Челси» громит «Халл Сити» в Кубке Англии, Жиру забил дебютный гол

«Челси» одержал победу над «Халл Сити» в Кубке Англии.
«Челси» - «Халл Сити» 4:0 (4:0)
Голы: Виллиан 2, Педро 27, Виллиан 32, Жиру 42.
Незабитый пенальти: Мейлер 51.
«Челси»: Кабальеро, Ампаду, Виллиан, Дзаппакоста, Дринкуотер, Жиру (Мората 70), Кэйхилл, Педро (Хадсон-Одой 46), Рюдигер, Фабрегас (Скотт 62), Эмерсон.
Главный тренер: Антонио Конте.
«Халл Сити»: Маршалл, МакДональд, Дико (Кэмпбелл 72), Диоманде, Доусон, Ирвин, Кларк, Мейлер, Стюарт, Уилсон (Тораль 55), Эвандро.
Главный тренер: Найджел Эдкинс.
Предупреждения: Стюарт 33, Скотт 82, Ирвин 86.
Судья: Андре Марринер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что на прошлых выходных «Челси» одержал победу над «Вест Бромвичем» в чемпионате Англии.
Эх. Леонид Викторович! Зачем Вы вызвались этот английский "Спартак" возглавлять (
Эх. Леонид Викторович! Зачем Вы вызвались этот английский "Спартак" возглавлять (
В отсутствии Азара,Виллиан сегодня просто феерил!
Удар у него хорошо поставлен.
Команда бежала и играла с самоотдачей,что вселяет некий оптимизм перед матчем с барсуками!
В отсутствии Азара,Виллиан сегодня просто феерил!
Удар у него хорошо поставлен.
Команда бежала и играла с самоотдачей,что вселяет некий оптимизм перед матчем с барсуками!
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