«Челси» громит «Халл Сити» в Кубке Англии, Жиру забил дебютный гол

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман ЮнайтедФонбет7.84.41.42
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерФонбет4.13.551.9
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияФонбет9.75.21.32
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет23.553.7
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевильяФонбет3.453.751.98
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 25 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет3.53.152.18
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг---
Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурФонбет1.051330
  • Главные новости
  • Все новости
23:09
Инфантино предложил отменить зимнее окно и ввести потолок зарплат26
20:49
Манчини: «У меня контракт с „Зенитом“. Как я могу возглавить сборную Италии?»108
20:01
Тренер Бразилии назвал 15 из 23 игроков, которые поедут в Россию на ЧМ-201830
19:09
Нападающий «Манчестер Сити» получил награду лучшему игроку месяца в АПЛ10
17:50
Лидер «Тоттенхэма» получил повреждение в матче с «Ювентусом»11
03:03
УЕФА перепроверил допинг-пробы сборной России с Евро-20121
02:47
Тренер «Халла»: «Мы подарили „Челси“ ранний гол»0
02:23
Конте: «„Челси“ показал хорошую игру. Теперь нужно подготовиться к „Барселоне“»2
01:54
Пресс-служба «Вест Бромвича» опубликовала извинения игроков, угнавших такси в Барселоне4
01:32
Жиру: «Для меня было важно забить свой первый гол за „Челси“»0
01:18
Виллиан: «Я пытался оформить хет-трик, но самое главное – победа „Челси“»0
00:40
«Монако» разгромил «Дижон»4
00:16
Футболисты «Вест Бромвича» угнали такси в Барселоне9
23:49
Верратти не исключил уход из ПСЖ по окончании сезона1
23:43
Бенитес хочет пригласить Дестро в «Ньюкасл»0
23:27
Хамес Родригес заинтересован в переходе в «Арсенал» или «Ливерпуль» летом7
22:57
«Ювентус» начал переговоры с агентом Фабиньо0
22:48
«Спартак» уволил повара и нутрициониста51
22:26
«Челси» - «Халл Сити»: стартовые составы2
21:59
Эмери: «Нам по силам пройти „Реал“»19
21:30
В РФС надеются на объективное расследование допинговых дел Камболова и Князева7
21:00
Гвардиола: «Конечно, я обеспокоен за результат матча с „Уиганом“»7
20:36
Почеттино: «Мы рады, что подписали Моуру»1
19:16
Габриэль Жезус вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Сити»3
19:00
Байи готов помочь «Манчестер Юнайтед» в матче с «Хаддерсфилдом»8

«Челси» громит «Халл Сити» в Кубке Англии, Жиру забил дебютный гол

сегодня, 00:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл СитиМатч завершен

«Челси» одержал победу над «Халл Сити» в Кубке Англии.

«Челси» - «Халл Сити» 4:0 (4:0)
Голы: Виллиан 2, Педро 27, Виллиан 32, Жиру 42.
Незабитый пенальти: Мейлер 51.

«Челси»: Кабальеро, Ампаду, Виллиан, Дзаппакоста, Дринкуотер, Жиру (Мората 70), Кэйхилл, Педро (Хадсон-Одой 46), Рюдигер, Фабрегас (Скотт 62), Эмерсон.
Главный тренер: Антонио Конте.

«Халл Сити»: Маршалл, МакДональд, Дико (Кэмпбелл 72), Диоманде, Доусон, Ирвин, Кларк, Мейлер, Стюарт, Уилсон (Тораль 55), Эвандро.
Главный тренер: Найджел Эдкинс.

Предупреждения: Стюарт 33, Скотт 82, Ирвин 86.

Судья: Андре Марринер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что на прошлых выходных «Челси» одержал победу над «Вест Бромвичем» в чемпионате Англии.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Монако» разгромил «Дижон»
Сегодня, 00:40 4
Инфантино предложил отменить зимнее окно и ввести потолок зарплат
Вчера, 23:09 26
Американский певец записал гимн для ЧМ-2018
Вчера, 13:47 11
«Лацио» проиграл «Стяуа»
Вчера, 00:59 34
«Лейпциг» переиграл «Наполи»
Вчера, 00:57 54
«Партизан» сыграл вничью с «Викторией»
Вчера, 00:56 1
Обсудить
Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 02:23
Спартаковские утверждали, что гранд английского футбола "Халл" такие ужасные результаты только с Леонидом Викторовичем демонстрировал за всю историю. Ведь до Леонида Викторовича Халл всегда был участником ЛЧ, ЧМ и ЧЕ.
Эх. Леонид Викторович! Зачем Вы вызвались этот английский "Спартак" возглавлять (
lucky80
lucky80
сегодня в 02:06
В Челси лучшие голы забивает Виллиан
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:04
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
    сегодня в 02:04
    Удачи пенсам против барсы
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 01:52
    Пенсов с убедительной победой!
    В отсутствии Азара,Виллиан сегодня просто феерил!
    Удар у него хорошо поставлен.
    Команда бежала и играла с самоотдачей,что вселяет некий оптимизм перед матчем с барсуками!
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 01:10
    Лестер 1-0 скатал
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 01:08
    Потренировались на кошках.....)
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    сегодня в 01:07
    Ну уже неплохо.
    Похоже Конте всетаки взял в руки себя и команду
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 01:05
    Челси с победой!
    311
    311
    сегодня в 01:04
    Вилли игрок матча!)
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ
    сегодня в 01:03
    Черт, Жиру хорош, уж лучше чем Мората. Но испанец еще покажет себя.
    cska.78
    cska.78 ответил Таганский
    сегодня в 01:02
    Таганский:
    У Лестера был проходной соперник..))
    Ага, конечно :) Помучались они с этим проходным поболее вас :)
    Таганский
    Таганский ответил cska.78
    сегодня в 01:01
    cska.78:
    Лестер раньше закончил матч, а новости нет! Челси с победой!
    У Лестера был проходной соперник..))
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 01:00
    Лестер раньше закончил матч, а новости нет! Челси с победой!
    Roy Harper
    Roy Harper
    сегодня в 00:54
    Молодцы! Вот так и надо, спокойно, без нервов, четко реализовывать моменты. С почином Эмерсона и Жиру) Ампаду хорош, один лишь раз не справился, но там Кабальеро зарешал
    dark_Akex
    dark_Akex
    сегодня в 00:54
    Всех синих с победой. Впереди Барса. Удачи нам. )
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100