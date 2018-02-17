Жиру: «Для меня было важно забить свой первый гол за „Челси“»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру, забивший дебютный гол за «синих» в матче с «Халлом», а также отметившийся двумя результативными передачами, поделился своими впечатлениями после игры 1/8 финала Кубка Англии (4:0):

«Я ждал его [первый гол]. У меня уже было несколько шансов отличиться в предыдущих матчах. Для меня было очень важно забить свой первый гол за „Челси“. После него я почувствовал небольшое облегчение.

Мы видим, что сегодня команда была очень сплочённой. Было важно совершить камбэк после нескольких разочаровывающих результатов. Эта уверенность очень важна для будущих выступлений. Нам был необходим импульс. Мы очень довольны двумя последними встречами. Попробуем закрепить этот успех».