Моуриньо: «МЮ нужно подписать ещё одного полузащитника»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо сообщил, что клуб находится в поисках полузащитника, который станет заменой завершающему карьеру игрока Майклу Кэррику:

«Нам необходим новый полузащитник, ведь мы лишимся Майкла Кэррика. Конечно. нам нужно сбалансировать состав, я говорил об этом ещё несколько месяцев назад. Меня можно обвинить во многих вещах, но не во лжи. Когда я не хочу что-то говорить, то не говорю, но не пускаю по ложному следу. Поэтому я и сказал, что мы не намерены подписывать форвардов или вингеров, но да, мы ищем полузащитника».

Ранее сообщалось, что МЮ видит замену Кэррику в хавбеке «Наполи» Жоржиньо.