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Хидиятуллин: «Черенков был ярчайшим спортсменом своего времени»

04 октября 2014, 12:43
 Бывший защитник «Спартака» Вагиз Хидиятуллин прокомментировал известие о том, что прославленный футболист Фёдор Черенков сегодня скончался.
 
- Для всех нас, которые играли вместе с ним, это большая утрата. Для болельщиков, для всего народа. Это был ярчайший спортсмен своего времени. Поистине народный футболист. Прекрасный человек, друг, товарищ. Когда играл, он полностью отдавал себя.

Всю жизнь он посвятил нашей игре, как офицер, с честью и достоинством. Никогда не предавал ее. В истории о нем будет написана еще не одна страница. О нем есть что писать. Очень больно, на самом деле...

Для спартаковской семьи это вообще отдельная история. Понятно, что мы все, которые играли с ним, солидарны, мы дружили с ним. Сейчас звонят ребята, некоторые даже плачут...

Очень жалко терять бойца нашего футбольного фронта в таком возрасте. Мы знаем, что он болел в последнее время. Видимо, так ему предначертано. Вечная ему память. Будем его всегда помнить. Наверняка будут турниры в его честь, хотя они были и при его жизни.
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