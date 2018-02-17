Месси делит первое место по количеству ассистов за всю историю Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился результативной передачей в матче 24-го тура Примеры против «Эйбара» (2:0).

Таким образом, всего в активе аргентинца теперь 147 ассистов, на это ему понадобилось 406 матчей.

По этому показателю Месси догнал бывшего полузащитника «Реала» Мичела Гонсалеса, который с 1982 по 1996 год тоже сделал 147 результативных передач, но в 404 играх Примеры.

В этом сезоне на счету аргентинца 11 ассистов, а лучшей кампанией для него в этом плане был сезон 2014/15 (19 передач).