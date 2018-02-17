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Арбитры Николаев и Мешков пока не допущены к матчам РФПЛ

вчера, 22:10

Российские арбитры Алексей Николаев и Виталий Мешков пока не допущены к матчам чемпионата и Кубка России второй части сезона. Также компанию им составили ассистенты Николай БогачАлексей ВоронцовАлександр ДуденковИлья ЕлеференкоАнтон Кобзев и Алексей Лебедев.

Николаев и Дуденков из-за травм не сумели пройти тест ФИФА по физической подготовке. По разным причинам не сдавали нормативы Воронцов, Елеференко и Кобзев. Травмированный Мешков на сбор не приехал. Лебедев не сдал тест йо-йо. Кроме того, Елеференко не набрал проходной балл при сдаче теста по правилам игры, а Богач – теста по оценке видеоситуаций.

Не сдавшие нормативы не смогут получать назначения на игры.

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Все комментарии
Miaf
Miaf
сегодня в 02:43
Бомжи наверное в Шоке, как посмели их Карманного Мешкова не допустить.Но ничего , еще есть Лапочкин.
cska.78
cska.78 ответил mangoх12
сегодня в 01:13
mangoх12:
видать на тарасовской базе харчуется
Скоро новый повар у Алеши Николаева будет, старого Федун выгнал :)
Saang
Saang
сегодня в 01:13
Слава яйкам!
mangoх12
mangoх12 ответил vistory
сегодня в 01:05
vistory:
Николаев второй год много кушает.
видать на тарасовской базе харчуется
vistory
vistory
сегодня в 00:38
Николаев второй год много кушает.
azures
azures
сегодня в 00:34
Как же спартак без мешкова, если еще и кукуяна с безбородовым погнать, то он и в пердив вылетит.
wingback
wingback
вчера в 23:58
Пока не поделились...
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:33
пора худеть парни
mitrofanych
mitrofanych ответил Остапчук 67
вчера в 23:25
Нет, без этого хватает тестов
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:13
Федун все равно их не бросит и протащит
RDeanW
RDeanW
вчера в 23:09
невероятно) 2 зенитовских судейки) неужели справедливость есть?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:07
Интересно, а они тесты на допинг сдают?
time out
time out
вчера в 22:54
cska.78 доволен, Карася, в этом списке не допущенных, нет. Значит есть шанс зацепиться коням за пятое место.
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:38
Какие-то непонятки...Ну я еще могу понять тех кто не сдал тест на выносливость - зажирели за зиму...Но вот травмы когда сезон еще не начался подозрительно или на бытовуху спишут...
cska.78
cska.78
вчера в 22:35
У Федуна потери, но он подсуетится и допустят :)
13 RUS
13 RUS ответил МапС
вчера в 22:34
МапС:
По-ходу судейский корпус на детекторе лжи тестировали по итогам прошедшей части чемпа.
Или о ничьих с Анжи и Тосно?
13 RUS
13 RUS ответил МапС
вчера в 22:34
МапС:
По-ходу судейский корпус на детекторе лжи тестировали по итогам прошедшей части чемпа.
Ты о юбилее Симоняна?
МапС
МапС
вчера в 22:27
По-ходу судейский корпус на детекторе лжи тестировали по итогам прошедшей части чемпа.
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