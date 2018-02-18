Вальверде: «Рассчитываем на победу в матче с „Челси“»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Эйбаром» в чемпионате Испании рассказал, чего он ждет от предстоящего противостояния с «Челси» в Лиге чемпионов.

«Я надеюсь, что нам удастся показать хорошую игру. Лига чемпионов - это совсем другой турнир. Мы так же, как и сегодня рассчитываем одержать победу в предстоящей игре с „Челси“», - сказал Вальверде.