Вальверде: «Рассчитываем на победу в матче с „Челси“»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Эйбаром» в чемпионате Испании рассказал, чего он ждет от предстоящего противостояния с «Челси» в Лиге чемпионов.
«Я надеюсь, что нам удастся показать хорошую игру. Лига чемпионов - это совсем другой турнир. Мы так же, как и сегодня рассчитываем одержать победу в предстоящей игре с „Челси“», - сказал Вальверде.
ну кроме маленьких хейтеров барсы и челси )
ну кроме маленьких хейтеров барсы и челси )
Потому, что оно не может быть выше уровня развития.
Потому, что оно не может быть выше уровня развития.