«Тоттенхэм» положил глаз на двух футболистов «Уотфорда»

Как сообщает источник, «Тоттенхэм» нацелился на приобретение двух игроков «Уотфорда».



Речь идет о полузащитнике Абдулайе Дюкуре и о форварде Ришарлисоне. Утверждается, что оба футболиста стали приоритетной целью для «шпор» в следующее трансферное окно. Ориентировочная сумма трансфера за двух игроков составит 50 миллионов фунтов.



Однако «Тоттенхэм» может столкнуться с некоторой конкуренцией, на Ришарлисона претендуют и другие клубы из АПЛ.