Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Англия. Премьер-Лига 2017/2018

Скауты «Арсенала» просматривали защитника «Наполи»

17 февраля 2018, 14:45

По данным из источника, «Арсенал» заинтересовал в приобретении защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Сообщается, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер лично заинтересован в переходе 26-летнего футболиста. Скауты английского клуба присутствовали на матче 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» — «Лейпциг», где просматривали игрока. 

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
YRunner
17 февраля 2018 в 18:38
Просматривали и просмотрели...
Квадратный Мяч
17 февраля 2018 в 18:24
Было бы очень хорошо. Сильный защитник.
bavduk
17 февраля 2018 в 17:36
наконец то)...а то только новости о покупках нападающих)...неужели догадались, что нужно не только забивать, но и не пропускать?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 