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Тер Штеген: «Уход Неймара сделал „Барселону“ еще сильнее»

вчера, 16:30

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген считает, что уход Неймара сделал каталонскую команду еще сильнее. 

«Теперь все понимают, что его уход - это желание добиться каких-то личных достижений.

Это его личное решение, но компенсировать его уход должны были мы все вместе. В итоге мы стали еще сильнее. Теперь команда обзавелась новыми игроками, которые положительно повлияют на результаты „Барселоны“».

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:57
В "Барселоне" это уже неоднократно говорили.
Belgie2009
Belgie2009
вчера в 18:42
Им интересно не надоело повторять одно и тоже ?:-)
vistory
vistory
вчера в 18:42
Одним капризулей меньше стало.
Ty4ka98
Ty4ka98
вчера в 18:25
В этом интервью, Марк не говорил, что уход Неймара сделал команду сильнее.

Там вот такие строчки касательно этого:

"...we had to compensate all this and this is not easy because he had so much quality, but we did it in a different way and now we have a very, very strong team".

Что значит: "... мы должны были компенсировать все это [потерю Неймара] и это было нелегко, потому что Неймар высококлассный игрок. Но мы сделали это другим путем – и теперь у нас очень, очень сильная команда".

Вроде бы простой перевод, а так запороли.
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 18:06
Ну так и есть,уйдет из ПСЖ и ПСЖ станет сильнее...
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 17:41
Сейчас происходит явный спад.
Все лучшее впереди.
dimagas1
dimagas1 ответил susanin ultrazenith
вчера в 17:37
susanin ultrazenith:
Барселона и без Неймара в этом сезоне все трофеи выиграет!
Прям все?И чемпионат Шотландии тоже?)))
Брулин
Брулин
вчера в 17:21
Неймар уже ушел давным давно , а журналистам все неймется
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:19
Барселона и без Неймара в этом сезоне все трофеи выиграет!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:17
Это уже чувствуется, но итоги будут по окончанию сезона.
loko7
loko7
вчера в 17:03
Вы сначала сезон доиграйте, выиграйте все трофеи, а потом уже анализируй сильнее вы или нет.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 16:52
Ещё один.....сектант!
dzvinka
dzvinka
вчера в 16:47
ну да, ну да, Чакир уже вылетел))) действительно сильнее
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 16:33
Все подгавкивают смурфу.)
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