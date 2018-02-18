Тер Штеген: «Уход Неймара сделал „Барселону“ еще сильнее»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген считает, что уход Неймара сделал каталонскую команду еще сильнее.
«Теперь все понимают, что его уход - это желание добиться каких-то личных достижений.
Это его личное решение, но компенсировать его уход должны были мы все вместе. В итоге мы стали еще сильнее. Теперь команда обзавелась новыми игроками, которые положительно повлияют на результаты „Барселоны“».
Там вот такие строчки касательно этого:
"...we had to compensate all this and this is not easy because he had so much quality, but we did it in a different way and now we have a very, very strong team".
Что значит: "... мы должны были компенсировать все это [потерю Неймара] и это было нелегко, потому что Неймар высококлассный игрок. Но мы сделали это другим путем – и теперь у нас очень, очень сильная команда".
Вроде бы простой перевод, а так запороли.
Там вот такие строчки касательно этого:
"...we had to compensate all this and this is not easy because he had so much quality, but we did it in a different way and now we have a very, very strong team".
Что значит: "... мы должны были компенсировать все это [потерю Неймара] и это было нелегко, потому что Неймар высококлассный игрок. Но мы сделали это другим путем – и теперь у нас очень, очень сильная команда".
Вроде бы простой перевод, а так запороли.
Все лучшее впереди.
Все лучшее впереди.