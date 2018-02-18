Тер Штеген: «Уход Неймара сделал „Барселону“ еще сильнее»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген считает, что уход Неймара сделал каталонскую команду еще сильнее.



«Теперь все понимают, что его уход - это желание добиться каких-то личных достижений.



Это его личное решение, но компенсировать его уход должны были мы все вместе. В итоге мы стали еще сильнее. Теперь команда обзавелась новыми игроками, которые положительно повлияют на результаты „Барселоны“».