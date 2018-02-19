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На охрану стадиона «Ростов-Арена» выделят более 50 млн рублей

вчера, 18:07

Охрана стадиона «Ростов-Арена» обойдется дороже 50 млн рублей. Эти средства уйдут на 38 круглосуточных постов охраны, обеспечение защиты объекта и прилегающей территории и осуществление пропускного режима.

«Наименование лота - оказание услуг по охране и обеспечению безопасности объекта ФГУП „Спорт-Ин“ - стадион „Ростов-Арена“, начальная (максимальная) цена договора - 56,4 млн рублей», - говорится в информации о закупке.

Срок оказания услуг - с 9 марта по 31 декабря 2018 года.

На стадионе в рамках ЧМ-2018 сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии, а также пройдет один матч 1/8 финала,

На днях сообщалось, что «Ростов-Арена» готова на 97%.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил Рубиновый Дракон
вчера в 23:28
Рубиновый Дракон:
Охрана стадиона «Ростов-Арена» обойдется дороже 50 млн рублей. Эти средства уйдут на 38 круглосуточных постов охраны, обеспечение защиты объекта и прилегающей территории и осуществление пропускного режима. Срок оказания услуг - с 9 марта по 31 декабря 2018 года. --------------- Чуть больше полугода..если считать,что на каздый пост охраны требуется сменщик,то получается 76 человека...выходит около 500 тыс.рублей на рыло..Это когда охранники получали по 80 тыс.рублей в месяц?)))
Беги устраиваться пока вакансии есть)
kastites
kastites
вчера в 22:59
Мутко разворует
VIPded
VIPded
вчера в 19:36
А нафига нам Росгвардия?
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
вчера в 19:19
Охрана стадиона «Ростов-Арена» обойдется дороже 50 млн рублей. Эти средства уйдут на 38 круглосуточных постов охраны, обеспечение защиты объекта и прилегающей территории и осуществление пропускного режима.
Срок оказания услуг - с 9 марта по 31 декабря 2018 года.
---------------
Чуть больше полугода..если считать,что на каздый пост охраны требуется сменщик,то получается 76 человека...выходит около 500 тыс.рублей на рыло..Это когда охранники получали по 80 тыс.рублей в месяц?)))
Faustello
Faustello
вчера в 19:08
Они что, боятся что ростовчане растащат все по домохозяйствам???? )))
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 19:00
Овес нынче дорог.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:57
Может полиции стоит выделить 50 млн. на охрану? Боятся что разворуют....
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 18:41
Выделят 50 миллионов - поставят будку, посадят рядом старого сторожа дед Ваню с ружьем. Вот такой вот пропускной режим за 50 млн.
Lazurny
Lazurny
вчера в 18:27
Неужели от пупсиков защищаться собрались?
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