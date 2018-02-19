На охрану стадиона «Ростов-Арена» выделят более 50 млн рублей

Охрана стадиона «Ростов-Арена» обойдется дороже 50 млн рублей. Эти средства уйдут на 38 круглосуточных постов охраны, обеспечение защиты объекта и прилегающей территории и осуществление пропускного режима.

«Наименование лота - оказание услуг по охране и обеспечению безопасности объекта ФГУП „Спорт-Ин“ - стадион „Ростов-Арена“, начальная (максимальная) цена договора - 56,4 млн рублей», - говорится в информации о закупке.

Срок оказания услуг - с 9 марта по 31 декабря 2018 года.

На стадионе в рамках ЧМ-2018 сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии, а также пройдет один матч 1/8 финала,

На днях сообщалось, что «Ростов-Арена» готова на 97%.