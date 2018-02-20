Мендьета: «Изначально думал, что у „Спартака“ хорошие шансы пройти „Атлетик“»

Бывший полузащитник «Валенсии», «Барселоны» и сборной Испании Гаиска Мендьета прокомментировал победу «Спартака» над «Севильей» на групповом этапе Лиги чемпионов (5:1), а также оценил шансы красно-белых пройти «Атлетик» в 1/16 финала Лиги Европы после домашнего поражения со счётом 1:3.

«В России не так много команд, часто выступающих в ЛЧ, поэтому для каждой из них даже групповой турнир – испытание. Часть европейских чемпионатов имеют гораздо более высокий уровень, поэтому выступление на международных турнирах – это ещё и возможность оценить свои силы и уровень футбола в стране, уровень всего российского чемпионата. То, что „Спартаку“ удалось одержать такую победу [над „Севильей“], говорит и о том, что в России есть потенциал. Красно-белые показали хороший уровень футбола. Это была яркая победа.

Что касается Лиги Европы, изначально думал, что у „Спартака“ хорошие шансы пройти дальше. Всё-таки последнее время „Атлетик“ был не в лучшей форме, у них трудные времена во внутреннем чемпионате. Конечно, это не говорило о том, что будет легко. Первый матч в Москве это и показал. В ответной игре красно-белым будет очень трудно. Обе команды нечасто играют в Европе в последнее время, поэтому для каждой из них очень важно пройти дальше».