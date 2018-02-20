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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Мендьета: «Изначально думал, что у „Спартака“ хорошие шансы пройти „Атлетик“»

сегодня, 06:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Бывший полузащитник «Валенсии», «Барселоны» и сборной Испании Гаиска Мендьета прокомментировал победу «Спартака» над «Севильей» на групповом этапе Лиги чемпионов (5:1), а также оценил шансы красно-белых пройти «Атлетик» в 1/16 финала Лиги Европы после домашнего поражения со счётом 1:3.

«В России не так много команд, часто выступающих в ЛЧ, поэтому для каждой из них даже групповой турнир – испытание. Часть европейских чемпионатов имеют гораздо более высокий уровень, поэтому выступление на международных турнирах – это ещё и возможность оценить свои силы и уровень футбола в стране, уровень всего российского чемпионата. То, что „Спартаку“ удалось одержать такую победу [над „Севильей“], говорит и о том, что в России есть потенциал. Красно-белые показали хороший уровень футбола. Это была яркая победа.

Что касается Лиги Европы, изначально думал, что у „Спартака“ хорошие шансы пройти дальше. Всё-таки последнее время „Атлетик“ был не в лучшей форме, у них трудные времена во внутреннем чемпионате. Конечно, это не говорило о том, что будет легко. Первый матч в Москве это и показал. В ответной игре красно-белым будет очень трудно. Обе команды нечасто играют в Европе в последнее время, поэтому для каждой из них очень важно пройти дальше».

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 15:30
Ну тут 2 варианта.Либо пойдут как на Энфилде с шашками наголо и проиграют с большим счетом т.к. обороны просто нет у Спартака или будут играть осторожно,может и выиграют,но дальше не пройдут.В этой паре победитель известен на 95%.Сами в Москве устроили клоунаду в исполнении трио Кутепов,Ребров,Комбаров,а теперь рвите ж..у !!!!!!!!!!Тут жалко только Карреру,который год талдычет руководству об обороне а они все в атаку скупают!!!!!!!Короче сами 79...ь,теперь разгребайте это де..о !!!!!!!!!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 14:08
Мендьета, зря так думал!
blitz
blitz ответил makkie
сегодня в 14:02
makkie:
Глупые ошибки в обороне, ужасные решения Реброва - отсюда и три обидных мяча. Спартак сейчас не в лучших кондициях, так как сборы еще даже не закончились. В Бильбао нужно просто сыграть в свое удовольствие - все потеряно, кроме чести (С)
Честь вы уже давно потеряли - 1:18, 0:7
blitz
blitz
сегодня в 14:02
Какие шансы могут быть у пупсиков?
viv
viv
сегодня в 13:56
Опять Спартак останется без Еврокубка
kastites
kastites
сегодня в 13:51
Плохо он знает российский футбол
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:46
"Спартак" обязан был выигрывать в Москве.
Теперь пройти дальше будет очень трудно.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:32
После выезда в Испанию Спартак будет свободен от очередного трофея! Гыгыгы.
дальнобой
дальнобой
сегодня в 13:29
В Испании будут пенальти
vka1970
vka1970
сегодня в 13:26
Без обороны команду не построишь.Принцип Бразилии уже давно не действует.Приветствуется, но не действует.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:25
В первой игре надо было думать и тренеру и игрокам. Сейчас как получится. А по мне надо сосредоточиться на Кубке России чемпионате. Там в Европе пока делать нечего. Победа с Басками может быть, но пройти дальше не реально. С такой защитой в Еврокубках это Опасно.
saha100
saha100
сегодня в 13:17
Спартак хорошо играет тогда когда от него не ждут чуда. Главное биться до последнего. Сейчас должны показать свою злость и разнести в щепки бильбао!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:11
Увы...

Защиты как не было так и нет, эксперименты с Ребровым продолжаются на уровне Лиги))
борька
борька
сегодня в 13:02
Дальше яйца непускают!
dudka 98
dudka 98
сегодня в 12:55
даже самые лютые фанаты спартака не верят, в то что их команда может забить 3 гола и не пропустить))) печалька
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:46
Спартак должен в пух и прах разнести этих ребят из Бильбао на их арене........
Все ....свои и чужие - не важно...видели что счёт не по игре....

Удивляют упаднические настроения даже среди болельщиков москвичей.....
3:1 - исправляемо и поправимо.......
А повторение обратного результата вообще в лёгкую....
3 мяча - по одному голу за полчаса - даже по-ленивке реально.....

Я наблюдал за Атлетиком........уверяю команда не была бы даже в восьмёрке РПФЛ....и забила за первые 45 минут в Москве ровно в три раза больше чем расчитывала......

Да и Каррера не производит впечатления тренера который говорит Клоопу или Сеганде "Ломай меня...ломай меня ,если сможешь" - пора бы и зубы показать как с Севильей....

Время троллинга и сарказма закончилось....

И если за первые 4 матча Спартак и Зенит наколотили испашкам (Сосьедаду и Севилье) - 12 голов - то почему бы не продолжить традицию........))

Удачи в Бильбао !!!!!!!!!!!
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 12:37
Бороться надо до последней минуты.
амурец
амурец
сегодня в 12:17
конечно очень жаль, но шансов у поросят в Бильбао практически нет
korn3512
korn3512 ответил Палыч82
сегодня в 12:17
13-я команда Примеры значительно сильней пятиместных с рпл, хотя попробовать надо...
ziborock
ziborock ответил 1asss
сегодня в 11:59
1asss:
кому что, кому хлев а кому и свинарник дом родной
Кому то ДА!)))
1asss
1asss ответил ziborock
сегодня в 11:57
ziborock:
Вам из хлева в 5 сарае видней)
кому что, кому хлев а кому и свинарник дом родной
ziborock
ziborock ответил 1asss
сегодня в 11:54
1asss:
не более чем свинарня
    swift stream
    swift stream ответил makkie
    сегодня в 11:53
    makkie:
    Глупые ошибки в обороне, ужасные решения Реброва - отсюда и три обидных мяча. Спартак сейчас не в лучших кондициях, так как сборы еще даже не закончились. В Бильбао нужно просто сыграть в свое удовольствие - все потеряно, кроме чести (С)
      1asss
      1asss ответил ziborock
      сегодня в 11:52
      ziborock:
      ЦСКА, получается - Африка!)
      не более чем свинарня
      ziborock
      ziborock ответил 1asss
      сегодня в 11:51
      1asss:
      в Африке это норма
      ЦСКА, получается - Африка!)
      1asss
      1asss ответил ziborock
      сегодня в 11:50
      ziborock:
      А мне вот больше интересно, почему ваши "шоколадки" жен бьют?! Тут одно из двух, либо они женский пол не любят, либо мужика ударить боятся! ------------------------------------------------------------------ Форвард сборной Нигерии по футболу и клуба "Лестер Сити" Ахмед Муса был задержан в Англии. Полиция Лестера доставила игрока в отделение после того, как поступил сигнал о домашнем насилии. Как пишет Daily Mail, на Мусу пожаловалась его жена.
      в Африке это норма
      ziborock
      ziborock ответил 1asss
      сегодня в 11:50
      1asss:
      а по комментам ваших шоколадок и не скажешь
      А мне вот больше интересно, почему ваши "шоколадки" жен бьют?! Тут одно из двух, либо они женский пол не любят, либо мужика ударить боятся!
      ------------------------------------------------------------------
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      1asss
      1asss ответил vistory
      сегодня в 11:48
      vistory:
      Пупсики опять мечтают выиграть на выеде, позорно проиграв дома?
        vistory
        vistory
        сегодня в 11:47
        Пупсики опять мечтают выиграть на выеде, позорно проиграв дома?
        makkie
        makkie ответил Палыч82
        сегодня в 11:46
        Палыч82:
        В Бильбао нужно побеждать, а там посмотрим. После Ливерпуля же здорово с ЦСКА сыграли - на два Атлетика хватит. Удачи в Испании
        Спасибо за пожелание, Палыч!)
        Но Спартак сейчас не в форме еще, легкости нет пока.

        Вам тоже удачи - заморозьте французов в Москве, как это было в 1812 году)
        Генерал Мороз в помощь!
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